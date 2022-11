Az esküvőre készülő párok, a térség legjobb szolgáltatóinak kedvezményes csomagjaiból kaptak egy csokorra valót. A bevállalósabbak egy próba esketésen is részt vehettek, gyakorolhatták, hogy mit is kell mondani a nagy napon. Rengeteg hasznos tanáccsal igyekeztünk megkönnyíteni az esküvőszervezést. Olyan volt a hely, mintha egy varázslatos mesevilágba csöppentünk volna. Aki most nem tudott részt venni a hangulatos rendezvényen, ne csüggedjen, február 25-én ismét egy oltári jó nap keretében várjuk az érdeklődőket!