Az egész éves hajtás után az adventi időszak lehetőséget biztosít arra, hogy kicsit kiszakadjunk a rohanó hétköznapokból, lelassuljunk és minőségi időt töltsünk a családunkkal, barátainkkal. Ezekben a hetekben a szokásos találkozókon túl érdemes különleges, egyedi programokat is szervezni, melyek kicsit feldobják a közös időtöltést és izgalmas élményeket ígérnek.

Egy szabadulószoba kipróbálása tipikusan ilyen program lehet a család vagy a barátok számára. A szabadulószobában igazi FBI nyomozókká válhatunk, miközben egy lebilincselő rejtély megoldása vár ránk. Egy óra alatt újabb és újabb nyomokat, logikai feladatokat kell közösen felgöngyölíteni ahhoz, hogy a titokzatos ügy végére járjunk. Az idővel való verseny, a meglepő fordulatok és a játék öröme igazi adrenalinbombaként hat!

Különböző világokban merülhetünk el

Rengeteg eltérő tematikájú szabadulószoba létezik, épp emiatt idővel akár rendszeres látogatókká is válhatunk, szinte végtelen variációt próbálhatunk ki a különböző helyeken.

Egy nyomozás során belecsöppenhetünk különféle filmek történetébe, így akár a Gyűrűk ura, a Lost vagy Sherlock Holmes titokzatos világát is felfedezhetjük. Ha esetleg erősebb idegzettel rendelkezünk, akkor horror tematikájú szobákat is választhatunk: hirtelen egy zombi apokalipszisben vagy a Fűrész idegőrlő cselekményében is találhatjuk magunkat. De szerencsére vannak szolidabb verziók is, amiken akár gyerekekkel is bátran részt vehetünk: Harry Potter, Alice Csodaországban és Indiana Jones történetét is feldolgozták már egy-egy szabadulószobában.

Igazi csapatépítő élmény

A szabadulószoba amellett, hogy kiváló szórakozás valódi csapatépítő erővel bír: a játék során jobban megismerhetjük magunkat és a szeretteinket. A rejtélyek megoldásához elengedhetetlen, hogy a programon részt vevő 4-5 fő megfelelően együttműködjön, közösen gondolkodjon és dolgozzon a nyomok felderítésén.

A szobában teljes mértékben egymásra vannak utalva a résztvevők, emiatt maximális bizalomra és gördülékeny kommunikációra van szükség. Nem kétség, hogy egy-egy nyom megfejtése közben előfordulhatnak kisebb nézeteltérések is, de pont ez az izgalmas ebben a játékban, hogy a végén a barátok és családtagok közös munkájával mindenre fény derül. Gyakorlatilag a szabadulószoba olyan, mint egy 3D-s társasjáték!

Szabadulószoba karácsonyi ajándékba

A karácsony közeledtével egyre sürgetőbb eldöntendő kérdés, hogy pontosan mi is kerüljön a fa alá. Persze tudjuk, hogy ez az ünnep nem az ajándékokról szól, de egy kellemes meglepetés a szeretteink számára mindig örömteli pillanatokat okozhat. Épp emiatt az élményprogramok igazán jó döntésnek számítanak az ajándék palettán: szeretteinkkel közösen élhetjük át őket, ráadásul maradandó emléket nyújtanak a későbbiekben is, melyekre jó szívvel gondolhatunk vissza.

A szabadulószobák kétségkívül tuti ajándékötletek, hiszen amellett, hogy közös időt ajándékozunk, igazi kihívást rejtenek magukban és rendkívül jót szórakozhatunk is általuk. Gyakorlatilag nincs más teendő, mint találni egy megfelelő tematikájú szabadulószobát, utána pedig játékra fel!