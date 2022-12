Gyakran vitatkoznunk arról, hogy vajon fogyni vagy hízni könnyebb. Ezt a vitát ezúttal nem szeretnénk eldönteni, egy azonban biztos: sem a fogyás, sem a hízás nem könnyű azoknak, akik testsúlyproblémákkal küzdenek. Mindkét oldal legnagyobb kihívása az étkezés teljes megreformálása, új szokások, új étrend bevezetése. Cikkünkkel azoknak szeretnénk segíteni, akik hízni szeretnének, de nem tudják, hogyan fogjanak neki. Hiába falják a csokit, hiába a sok tészta, csak nem akarnak felszökni azok a fránya kilók. Pedig sok esetben csupán a megfelelő hízlaló táplálékkiegészítők rendszeres fogyasztása lenne a megoldás, sokan azonban idáig már nem jutnak el és feladják a harcot a sikertelen hízókúra közben. De kezdjük az elején!

Fotós: Eskymaks / Forrás: Shutterstock

Hogyan tudunk hízni? Ha matematikailag szeretnénk leegyszerűsíteni a folyamatot, akkor több kalóriát kell bevinnünk, mint amennyit szervezetünk eléget. Ez egyszerűen hangzik, sokszor azonban a mértéktelen (és egyébként ilyen formában egyáltalán nem javasolt) táplálkozás sem segíti a hízást. Néhány jótanács azoknak, akik hízókúrába kezdenének (aztán rátérünk a hízást elősegítő táplálékkiegészítőkre is):

Ahhoz, hogy több elraktározandó kalóriát vigyünk be szervezetünkbe, gyakran kell ennünk olyan ételeket, amik relatív kis mennyiségűek (ki szeretne vacsorára nyolc szelet rántott húst enni, ugyebár), de a kis tömegük ellenére tele vannak kalóriával. Ilyenek a magvak, a pékáruk, a zsíros tejkészítmények (pl. joghurtok, sajtok). Naponta többször javasolt ezekből nassolni (de soha ne a főétkezések rovására), ugyanis havonta több plusz kiló nyerhető már abból is, ha tízóraira, uzsonnára megeszünk egy-egy pékárut, joghurtot, vacsora után pedig némi olajos magvat nassolunk a kanapén.

Szeretjük a csirkét és a halat? Nem baj, de azt tudnunk kell, hogy a hízáshoz ennél zsírosabb, testesebb húsok szükségesek (és itt lépnek be a képbe a hízást elősegítő táplálékkiegészítők, amikről a későbbiekben szó lesz). Ha meg már végképp csirkét vagy halat ennénk, legalább bundázva, rántott formában tegyük. Az olajban sütéstől kap néhány száz plusz kalóriát a vacsoránk.

Megszokott ételeinket dúsítsuk kalóriával, ami egyrészt szintén a sok kicsi sokra megy alapon hó végén jelenthet néhány kiló hízást, másrészt pedig elég kreatív és szórakoztató tevékenység is egyben. Reggelire (vagy vacsorára) rendszeresen iszunk kakaót? Tegyünk bele tejszínhabot. Imádjuk a zöldséglevest? Reszeljünk bele zsíros sajtokat. Hetente többször eszünk tésztát? Készítsük el gazdagon, tejszínes mártással, húsos szószokkal. Dobos torta mellé azért nem kell kolbászt ennünk (bár aki szeretné, próbálja ki nyugodtan), viszont millió és egy lehetőségünk van ételeink tuningolására, a saját házi hizlaló tápszer kikísérletezgetésére, tényleg csak a kreativitásunk (és ízlésünk) szab határt.

Ha már szóba került a torta. Igen, az édesség valóban segít a hízásban. Nassoljunk bátran, csoki, süti, fagyi is jöhet. Persze csak ésszel, mert nem cél, hogy cukorbetegek legyünk, de ha minden nap bekapunk egy kis csokit, vagy megeszünk 1-2 szelet sütit, az még egy egészséges szervezetnek bele kell férnie. Amire figyeljünk, hogy ezeket kizárólag étkezés után vagy közben együk, nem cél ugyanis, hogy édességet ebédeljünk vagy vacsorázzunk. Kiegészítésnek jöhetnek, de sosem főételnek.

Említettük az elején a joghurtot is, annyival egészítenénk ki, hogy alapvetően a zsírosabb tejtermékek fogyasztása sokat segíthet a hízásban. Zsíros sajtok, joghurtok, tejszínek, mind-mind jöhetnek az asztalra. Ezek ráadásul főzéshez, ételek alapanyagainak is tökéletesek, de önmagukban is megállják a helyüket. Tejesbödönre fel!

Alapszabály továbbá az “Igyunk sokat, dohányozzunk kevesebbet (de legjobb, ha egyáltalán nem).” A megfelelő vízbevitel a jó emésztés egyik előfeltétele, arra figyeljünk csak, hogy ne étkezés előtt (mert telít), hanem utána igyunk 1-2 pohár vizet. Naponta legalább 8 pohár javasolt. Cigiből meg egy sem, mert az meg csökkenti étvágyunkat, de ha már dohányzunk, legalább minimalizáljuk és ne ebédre készülve gyújtsunk rá egy szálra, mert valószínűleg kevesebb kalóriát fogunk utána bevinni, mivel étvágyunk csökken. A leszokás a legjobb és nem csak a hízókúra miatt (bár ezt biztosan tudja mindenki).

Forrás: Shutterstock

A sikeres hízókúra egyik alapfeltétele a húsfogyasztás és az ezzel járó fehérjék bevitele. Ez probléma lehet azoknak, akik nem szeretik (annyira) a húsos ételeket, de azoknak is, akik hiába eszik kilószámra a sertés szűzérmét és a zsíros karajt, egy dekát sem híznak tőle. Nos, a titok a fehérje és a vitaminok. Ha nem jut be elég, minden hiába. A vitaminok adják egyrészt az egészséges szervezet működéséhez szükséges alapokat, valamint az étvágyunk gerjesztésében is nagy szerepük van. A fehérje pedig felel azért, hogy a plusz kalóriákból ne zsír, hanem inkább izom váljon.

Szerencsére hízást elősegítő táplálékkiegészítők formájában is bevihető mindez. Alapvetően olyanokat érdemes választani, amik a hízást úgy segítik, hogy az izomtömegünket növelik, ami által nem zsírosabbak leszünk, csak testsúlyunk fog növekedni. Ezek a hízlaló táplálékkiegészítők általában tejsavó fehérje alapúak, szénhidrát-dúsak és segítik az emésztést. Ha a megfelelő fehérjemennyiség már bent van, már csak a vitamin és ásványianyag utánpótlását kell megoldanunk, de ehhez is találunk sok fajta kiegészítőt, amik tele vannak vitaminokkal, cinkkel, szelénnel és minden olyan nyomelemmel, amire a hízáshoz és egyébként az egészséges élethez szükséges.