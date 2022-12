Kormos Anett három év csönd után Top lesz című új önálló estjével áll színpadra. Az elmúlt időszakban forgatókönyvírással foglalkozott, de hiányzott neki a személyes visszajelzés. “Azért is különleges számomra a visszatérés, mert most először a magam ura lehetek. Minden kötöttségtől, elvárástól függetlenül saját szervezésű esteket tartok, és nagyon jól esik a közönség őszinte lelkesedése.” - nyilatkozta. A másfél órás előadáson elmeséli, mi történt vele az elmúlt időszakban, beszél házasságról, válásról, gyereknevelésről. A személyes élmények mellett ugyanakkor olyan társadalmi témákat is feszeget, mint a szexuális egyenlőtlenség, az állandó fenyegetettség miatt kialakuló világvége-immunitás vagy a kötelező társadalmi érzékenyítés. Stílusa szókimondó, témaválasztása tabudöntögető, estjét csak erős idegzetűeknek ajánljuk. Meg mindenki másnak, aki szívesebben röhög, mint sír.

Jegyeket ezen a linken lehet várásolni.