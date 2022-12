Panelek száma: mekkora rendszerre van szükséged?

Az, hogy hány panelből álljon a fotovoltaikus rendszered, a háztartás éves átlag áramfogyasztása alapján kerül kiszámításra. Erre vonatkozólag az előző évi teljes fogyasztásod, azaz az éves áramszámláid - illetve a helyszíni szemlére kiérkező szakemberek - adnak útmutatást.

Napos órák száma: nincs ok a borúra

Hazánkban a napos órák száma évi 2000 körül mozog, ráadásul az ország egyes területei között számottevő eltérések nem mutatkoznak. Így szinte teljes biztonsággal kijelenthető, hogy otthonod földrajzi fekvése nem okoz majd problémát. Némi különbség ugyan észlelhető a sík- és hegyvidéki területeken, de éves eloszlásban ez az eltérés szépen kiegyenlítődik. Jó hír tehát, hogy e tekintetben nagyon jó adottságokkal rendelkezünk: a napenergia mennyisége alapvetően az ország teljes területén megfelelő mértékű a fotovoltaikus rendszerek kiépítéséhez.

A tetőfelület tájolása

A tetőfelület tájolása is lényeges szempont. A déli tájolás kifejezetten ideális, ugyanakkor keleti vagy nyugati tájolás esetén is kiépíthető optimális teljesítményű rendszer. Ha a tetőnk északi irányba néz, akkor sajnos más megoldás után kell néznie a tisztaenergiára vágyóknak. Ez lehet egy másik, napelemtelepítés szempontjából optimális tetőfelület (például terasz vagy garázs tetőfelülete), vagy akár egy talajra telepített napelemes rendszer. Ez utóbbi hasznos helyet foglal, ugyanakkor könnyebben bővíthető, egyszerűbben karbantartható rendszert kapunk, és a dőlésszöget is tetszés szerint alakíthatjuk.

De mi is az ideális dőlésszög?

Optimális esetben a nap sugarai merőlegesen érik a modulokat. Ennek megvalósulása érdekében az ideális dőlésszög 35° és 40° közötti tartományban mozog. Így érhetjük el, hogy rendszerünk a lehető leghosszabb ideig megfelelő teljesítményen, azaz maximális kapacitáson működjön.

Beárnyékoltság: egyedi körülmények

A helyszíni szemle kihagyhatatlan a napelemtelepítés kezdeti szakaszában. A kiérkező szakemberek ekkor térképezik fel a helyszín egyedi sajátosságait. Többek között felhívják a figyelmet a telepítés szempontjából ideális tetőfelületet tartósan beárnyékoló elemekre. Ez lehet egy terebélyes lombkoronával rendelkező fa, egy nem túl szerencsésen elhelyezett kémény vagy egy belógó antenna is.

Legalább annyit termeljen, amennyit fogyasztunk

Ha a fenti szempontok tekintetében elég alaposan és körültekintően jártunk el, a modulok által termelt áram gyakorlatilag kiválthatja az áramszámlánkat. A végső cél ugyanis minden esetben az, hogy a kiépített rendszerünk megközelítőleg fedezze teljes éves energiaigényünket.