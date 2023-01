Téli fáradtság – mit is jelent ez?

A téli időszakban gyakori panasz a fáradékonyság és az ezzel járó lehangoltság, mely néha sajnos téli depresszióba is átfordulhat. Számos kutatást végeztek már azért, hogy megállapítsák ennek a jelenségnek a forrását, így mára már tudományosan bizonyított, hogy elsősorban a fényhiány befolyásolja téli állapotunkat.

Testünk egy apró része, a tobozmirigy felelős szervezetünk melatonin termeléséért, ami kulcsszerepet játszik többek között bioritmusunk működésében. A melatoninszint a sötétség és a fény váltakozásának hatására nő és csökken, így nyáron a napsütésnek köszönhetően sokkal aktívabbak, frissebbek vagyunk. Télen viszont a napfény hiányában magasabb a melatonintermelésünk, így folyamatos kimerültséget, kedvetlenséget érzünk.

5+1 módszer, amivel természetes módon leküzdhető ez az állapot

A téli fáradtság ellen számos természetes módszert alkalmazhatunk, így fitten vághatunk neki az új évnek. Az itt felsoroltakra az év minden napján érdemes figyelnünk, azonban a téli időszakban különösen ajánlott, hiszen a szerotonin termelése vagy a kreatin pótlása elengedhetetlen a kimerültség leküzdéséhez.

1. Minőségi alvás

A fáradtság ellen a legalapvetőbb fegyverünk az alvás. Az alvás minősége az átlagos hétköznapokra is ráteszi a bélyegét, azonban a téli időszakban még nagyobb jelentőséggel bír. Fontos tehát, hogy pihenjünk eleget. Szervezetünk számára a napi 8 óra alvásidő lenne a megfelelő, ennél kevesebbet és többet sem éri meg az ágyban tölteni, hiszen a nem elegendő alvás és a túlalvás is ugyanúgy okozhat levertséget. Emellett az alvás rendszerességére is érdemes odafigyelnünk, igyekezzünk ugyanabban az időben lefeküdni és felkelni minden nap, hogy bioritmusunk kiegyensúlyozott lehessen.

2. Egészséges étkezés

Az egészséges étkezés is fontos alappillére a mindennapoknak, hiszen olyan fontos tápanyagokat és vitaminokat vihetünk be így a szervezetünkbe, melyek erős immunrendszert és hosszú életet biztosítanak számunkra. A téli időszakban azonban nagyobb mennyiségben kell bevinnünk azokat a tápanyagokat, melyek segítenek elkerülni a betegségeket és csökkentik a fáradtságot.

Az Omega-3 zsírsavakat és kreatint tartalmazó halak és húsok vagy a B12-vitaminban gazdag tejtermékek például rendkívül hatékonyak a lehangoltság ellen. A napfényhiány miatt a D-vitamin pótlására is ügyelnünk kell, melyet megtehetünk például halak, máj, tej, tojás vagy vaj gyakori fogyasztásával.

3. Vitaminok és étrend-kiegészítők

Ha az étkezési tanácsokat nem tudjuk megfelelően követni, természetesen vitaminokkal és étrend-kiegészítőkkel is támogathatjuk szervezetünk megfelelő működését. A fent említett vitaminok mindegyike kapható kapszula formájában is, így pótlásukat egyszerűen megoldhatjuk.

Természetesen eldönthetjük, hogy melyekre van szükségünk ebben az időszakban, azonban a kreatint nem érdemes kihagyni, hiszen több tanulmány is bizonyítja, hogy rövid- és hosszútávú használat során is hatékonyan növeli a teljesítőképességet. A kreatin rendkívül könnyen beépül szervezetünkbe, a bevitt mennyiség akár 80%-át is képes hasznosítani testünk.

4. Rendszeres mozgás

A rendszeres mozgás beiktatása több szempontból is fontos télen. Egyrészt azért, mert ebben az időszakban jelentősen csökken a szabadban töltött idő, melyet érdemes pótolnunk, hogy elegendő friss levegőhöz jusson szervezetünk. Másrészt pedig azért, mert a sport emeli a szerotoninszintet – mely hormont boldogsághormonnak is neveznek – így ellensúlyozhatjuk a magasabb melatoninszintet.

5. Meditáció, jóga

A fáradékonyság és a kedvetlenség nagymértékben hat az alaphangulatunkra: sokkal ingerlékenyebbek vagyunk, könnyebben magunkra vesszük a dolgokat, túlgondoljuk a velünk történteket. Ebben az időszakban így különösen fontos, hogy elengedjük magunkat, és csökkentsük a stressz-szintünket. Jógát, meditációt, légzőgyakorlatokat vagy csöndes relaxáló programokat így mindenképp érdemes beépítenünk a mindennapjainkba.

5+1 Nevetés

A szívből jövő nevetés szintén növeli a szerotoninszintet, így érdemes olyan programokat beiktatnunk, melyek megnevettetnek. Ilyen lehet akár egy baráti találkozó, egy jó vígjáték megnézése vagy egy standup-előadáson való részvétel.

Mit érdemes kerülnünk?

A túlzott alkoholfogyasztást mindenképp érdemes kerülnünk, hiszen képes megszüntetni a fáradtságérzetet, így amikor pihenésre lenne szükségünk, akkor is túlzott erőfeszítésre késztet minket. Emellett pedig számos más negatív hatása is van szervezetünkre, például roncsolja a májat. Ajánlott kerülnünk emellett a bezárkózást is, hiszen az egyedüllét növeli a téli depresszió kialakulásának lehetőségét.

A téli fáradtság tehát nagyon sokunkat érint, negatív hatásai ellen azonban számos természetes módszerrel küzdhetünk. A fent felsoroltakra mindenképp érdemes különös figyelmet fordítanunk ebben az időszakban, ha szeretnénk boldog és kiegyensúlyozott életet élni télen is.