A vállalat 40 országban található weboldalakkal globális elérhetőségét arra használja, hogy a CBD egészségügyi előnyeit eljuttassa a növekvő vásárlókörhöz. Bár a Naturecan mindössze három éves, a márka az egészségügyi és wellness iparágak multinacionális szakértőiből áll, és máris komoly hírnevet szerzett a biztonságos, hatékony és kiváló minőségű CBD termékeknek, valamint az étrend-kiegészítőknek. Ez a hírnév ösztönözte a vállalat globális terjeszkedését.

Mi az a CBD?

A CBD a kender (Cannabis sativa) növényben található vegyület, amely nem bódító hatású. Kendertermékeink, beleértve a CBD olajokat, gumicukrokat és bőrápolási termékeket, mind tartalmaznak CBD-t mint fő hatóanyagot.

A CBD számos tudományos tanulmány szerint javítja a különböző egészségügyi állapotok tüneteit. Ezek közé tartozik a krónikus fájdalom, a gyulladás, a szorongás és az álmatlanság.

Tanúsított minőség

A Naturecan biztosítja, hogy minden termék szigorú vizsgálatokon esik át független laboratóriumokban, többek között a TÜV SÜD és a Labdoor által, hogy garantálja a termék minőségét és biztonságát. A vizsgálatokat a kivonási folyamat különböző szakaszaiban végzik el, beleértve a CBD hatékonyságának, a peszticidek, a nehézfémek, a mikrobiális szennyeződés és az oldószer-maradékok vizsgálatát. A Naturecan a teljes átláthatóság érdekében a vásárlók számára hozzáférhetővé teszi az e vizsgálatokból származó analitikai tanúsítványokat.

A Naturecan minden széles spektrumú CBD desztillátum terméke az USA-ban, Oregonban termesztett, tanúsítottan organikus kender növényekből származó CBD olaj felhasználásával készül. A THC (a kannabisz bódító összetevője) kimutathatatlan szintjével és magas biológiai hozzáférhetőségével a Naturecan a ma kapható legbiztonságosabb és legtisztább CBD-olajat állítja elő.

Továbbá kizárólag a kender növényből (Cannabis sativa) származik, ami azt jelenti, hogy nem tartalmaz mesterséges szintetikus anyagokat vagy izolátumokat - csak teljesen természetes, növényi alapú CBD-t.

Ez a CBD olaj a Naturecan összes CBD-termékének központi összetevője, beleértve a CBD gumicukrot, kapszulákat, snackeket, olajat és bőrápolási termékeket.

A Naturecan tagja az Association for the Cannabinoid Industry (ACI) szervezetnek is, amely a legmagasabb minőségi színvonal biztosítása érdekében szabályozza a CBD termékeket. Tagságuk megerősíti a vásárlók biztonsága és a termékminőség iránti elkötelezettségüket.

Miben más a Naturecan CBD olaja?

A Naturecan a tisztítási folyamat során egy lépéssel tovább megy, mint a legtöbb CBD márka. A legtöbb márka a tisztítási folyamatot csak a CBD kender növényből történő kivonása után hagyja abba. A Naturecan azonban tovább megy, hogy garantálja az olaj minőségét és tisztaságát.

Ehhez a RotaChrom által kifejlesztett fejlett tisztítórendszert, az úgynevezett centrifugális partíciós kromatográfiát (CPC) használják az olaj tisztítására és a lehető legtöbb THC eltávolítására. Bár a hagyományos kromatográfiás technikák, mint például a nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC) és a flash-kromatográfia, hasznosak kis mennyiségű tisztított termék kinyerésére, drágák és időigényesek, ezért nem méretezhetők meg hatékonyan gyógyászati felhasználásra.

A CPC környezetbarátabb és fenntarthatóbb kromatográfiás megoldás, mint más hagyományos technikák, és hatékony és eredményes alternatívát kínál a tiszta, széles spektrumú CBD-olaj előállítására, amely nem kimutatható THC-t tartalmaz. Mindezt korlátozott környezeti hatás mellett.

Miért vásároljon CBD-t a Naturecantól?

A CBD vásárlásakor a minőségnek kell lennie az első számú prioritásnak, mivel ez egy wellness termék. A Naturecan a gyártási folyamat minden szakaszában teszteli az összetevőket, így garantálni tudja minden egyes termékének tisztaságát, biztonságát és minőségét. Ezért biztos lehet benne, hogy rendkívül biztonságos és hatékony CBD-megoldásokat kínálnak a mindennapi szükségleteihez.

Ha többet szeretne megtudni a Naturecanről, látogasson el weboldalukra.