Cikkünkben 8 olyan kiegészítőt gyűjtöttünk össze, amelyek nemcsak esztétikusabbá tehetik a hálóhelyiséget, de a leghidegebb éjszakákon is melegséget, komfortosságot kölcsönöznek a térnek.

1. Plüss plédek, takarók

A téli estéken semmiképp sem hiányozhat az ágyunkról egy kellemes tapintású, meleg pléd, amely nemcsak az alvás során nyújthat extra réteg meleget, de akkor is alábújhatunk, ha épp az ágyon olvasunk vagy a laptopunkat böngésszük. Ha nem használjunk, odateríthetjük az ágyunk végébe vagy éppen egy fotel karfájára is, ezzel is fokozva a helyiség otthonosságát.

2. Hosszú szálú, puha szőnyegek

Ahhoz, hogy a komfortérzetünk ne szűnjön meg az ágyból kikelve sem, a padlót is érdemes melegséget nyújtó textilekkel lefednünk. Egy hosszú szálú plüss vagy shaggy szőnyeg akár az ágy mellett leterítve, akár a padló nagyobb felületét beborítva is remek kiegészítője lehet a hálószobának. A különféle színekben és mintákban kapható shaggy szőnyeg ráadásul igazán bohémmá, vidámmá is teheti a teret.

3. Díszpárnák

A díszpárnák nem pusztán dekorációs célt szolgálhatnak: olvasáskor vagy egy hétvégi délutánon megpihenve is extra komfortot nyújthatnak a hálóban. Kísérletezzünk bátran minél több párnahuzattípussal: állítsunk össze egy nekünk tetsző kombinációt a különböző színekből, mintákból! Ezzel vizuálisan is izgalmasabbá, karakteresebbé tehetjük a helyiséget.

4. Hangulatvilágítás

Egy enteriőr összhatása legalább annyira múlik a világításon, fényviszonyokon, mint a térben elhelyezett tárgyakon. Ha kuckós érzésre törekszünk a hálószobában, a központi világítás mellett mindenképpen helyezzünk el kiegészítő fényforrásokat is! Sokat dobhatnak még a helyiségen, ha LED-es fényfüzéreket futtatunk végig egy falszakaszon vagy akár körben az ágytámlán.

5. Gyertyák

Még a nyüzsgő város kellős közepén is meghitt atmoszférát varázsolhatunk, ha az elektromos világítótestek mellett természetes fényforrásokkal is kibővítjük a hálóban elhelyezett kiegészítők sorát. Akár gyertyatartóba rakjuk, akár az éjjeli szekrényen vagy egy komód tetején rendezzük őket kompozícióba, a gyertyák igazán invitálóvá, barátságossá teszik a teret. Választhatunk illatosított változatokat is, amelyek finom illatuk révén csak tovább tovább fokozzák a gyertyák fénye által teremtett hangulatot.

6. Sötétítő függönyök

Egy jól megválasztott, vastagabb sötétítő függöny nem csupán a szoba esztétikusságát emelheti, de az ablakok körüli hideggel, illetve a huzattal szemben is védelmet nyújthat a hideg téli éjszakákon. Emellett, ha zavar minket alvás közben a nyitottság a külvilág felé, a belátást is meggátolhatja.

7. Keretezett képek

Legyen szó akár műalkotásról vagy fényképről, a keretezett képek a legjobb módjai, hogy személyességet, karaktert kölcsönözzünk a hálószobánknak. A képeket felakaszthatjuk a falra, de tehetjük őket az ágytámla fölé rögzített képtartó polcra vagy akár a komód tetejére, a falnak támasztva is.

8. Egyéb dekoratív kiegészítők

További személyességet csempészhetünk a hálóhelyiségbe, ha számunkra kedves dekoratív elemekkel tesszük fel az i-re a pontot, legyenek azok vázák, dísztálak, tálcák, gyertyatartók vagy éppen kisebb alakú szobrok.

Reméljük, cikkünkkel valóban meghoztuk a kedvet a hálószoba kuckósabbá, otthonosabbá tételéhez, hogy a hideg hónapokban is a lehető legkomfortosabb, legpihentetőbb legyen az alvás.