A téli időszakban sem kell eltenni a túrabakancsot, hiszen a hideg ellenére ilyenkor is vár minket a természet. Azonban mielőtt nekiindulnánk a téli erdőnek, érdemes alaposan megtervezni a kirándulást, felkészülni a hidegre és balesetbiztosítást is kötni. Nézzük, mik a legfontosabb tudnivalók a téli túrázáskor!

Elengedhetetlen a réteges öltözködés

A téli hónapokban az időjárás nagyon változékony: egyik pillanatról a másikra napsütésből hirtelen havazás is lehet, épp emiatt réteges és vízálló ruházattal érdemes készülni.

Elsődleges szempont a túra során, hogy a láb száraz maradjon, ezért érdemes beruházni egy kényelmes, vízálló és jól szigetelt túrabakancsra. A megfelelő cipő mellett a kamásli is segíthet: ez gyakorlatilag egy erős, vízhatlan anyagból készült lábszárvédő, ami a nadrágszárat és a lábbelit is megóvja a beázástól. A kesztyű és a sapka elengedhetetlen, sőt érdemes akár többet is magunkkal vinni, hogy ha átnedvesedne, akkor legyen cseredarabunk. Egy napszemüveget is ajánlott bedobni a táskába, főleg, ha havas tájra megyünk.

A hideg miatt ezekre is gondolni kell

A kiszáradás nemcsak a nyári időszakban, de a téli hidegben is veszélyt jelenthet, ezért mindenképp legyen nálunk elegendő folyadék. A víz mellett érdemes egy termoszban forró teát is vinni, hogy egy kicsit belülről átmelegedhessünk a túra során. Emellett néhány energiaszelettel, rágcsálnivalóval is érdemes készülni.

A hideg miatt a telefon sokkal gyorsabban merülhet, ezért ha a mobil térképet szeretnénk használni, akkor mindenképp érdemes egy hőtartó telefontokot és egy powerbankot is beszerezni.

Nem szabad elfelejteni, hogy korán sötétedik

Indulás előtt előre meg kell tervezni a teljes útvonalat és a túra időtartamát is. Érdemes számolni a pihenőidőkkel is, hogy tényleg tudjuk tartani a menetrendet. Mivel a téli időszakban a nap sokkal előbb megy le, mint a nyári hónapokban, ezért érdemes korán útra kelni, hogy biztosan ne sötétedjen ránk, mielőtt hazaérnénk. Habár az okostelefon időjárás applikációjában könnyen ellenőrizhetjük a napkelte és a napnyugta időpontját, a biztonság kedvéért azért zseb- és fejlámpát érdemes magunkkal vinni.