1. Tűzzük ki a céljainkat!

Mindenekelőtt érdemes tisztázni, hogy mit is szeretnénk elérni a rendszeres mozgással. Látványos izomtömeget akarunk építeni, vagy meg szeretnénk szabadulni néhány plusz kilótól, hogy bombaformában mutassunk a tükörben? Esetleg az ülőmunka okozta mozgáshiányunk miatt szándékozunk edzeni? Legyen bármi is a tervünk, fogalmazzuk meg minél pontosabban, hogy minden egyes edzésünkkel a kitűzött cél irányába haladjunk.

Készítsünk edzéstervet!

Akár konditermi edzés, futás vagy éppen biciklizés mellett döntünk, edzésterv összeállításával soha nem kell a következő edzésünk menetén gondolkodni. Ez pedig plusz motivációt adhat, hiszen időnként az is problémát jelent, ha nem tudjuk, hogy mit is kéne aznap csinálnunk. Bátran nézzünk kezdő vagy haladó edzésterveket a neten, de ha biztosra szeretnénk menni, kérjük személyi edző segítségét.

2. Olvassunk a sportolás pozitív hatásairól!

A mozgás erősíti és karbantartja az ízületeket, illetve az izmokat is. Rendszeres sportolással megelőzhetjük a később, általában időskorban történő csípő- vagy térdprotézis beültetésének szükségességét is. Azonban a mozgás dopamint, azaz boldogsághormont is felszabadít a szervezetünkben, ezért egyáltalán nem véletlen, ha egy kiadós edzés után nem csak fittebbnek, de boldogabbnak is érezzük magunkat.

Ha éppen nincs motivációnk, csak olvassunk el 1-2 rövidebb cikket a sportolás bizonyítottan jótékony hatásairól, és máris annyi pozitívummal fogunk találkozni, hogy egy percet sem fogunk várni az edzés megkezdésével.

3. Nézzünk edzésvideókat!

Napjainkban kifejezetten népszerűek a motivációs edzésvideók, amelyek lehengerlő képi effektekkel és igazán motiváló zenékkel pumpálják fel bennünk az adrenalint. Olyan sportolói teljesítményeket láthatunk, amelyek szinte azonnali löketet adhatnak ahhoz, hogy végre felkapjuk az edzőruhánkat, és belevágjunk a mozgásba.

Akár kedvenc sportolóink és példaképeink videóit is megnézhetjük, hogy még személyesebb legyen az élmény. Láthatjuk, honnan hová jutottak, és milyen sikereket értek el a mozgással. Ez még akkor is kitűnő motivációs forrásként szolgálhat, ha nincsenek élsporttal kapcsolatos célkitűzéseink. A lényeg, hogy a helyes példát és utat kövessük.

4. Vigyünk újdonságot az edzésekbe!

Igyekezzünk mindig valami újdonságot csempészni az edzéstervünkbe, hogy megtörjük a monotonitást. Egy-két új gyakorlat vagy edzésmódszer beépítésével máris nagyobb kedvet kaphatunk a mozgáshoz, hiszen eddig nem próbált, izgalmas technikákkal tehetjük magunkat próbára.

Azonban a megszokott gyakorlatainkról is nézhetünk videókat, hogy biztosan helyesen végezzük őket. Például a rosszul végzett guggolás vagy felhúzás alaposan megterhelheti az ízületeinket, aminek a kínzó fájdalmak mellett akár csípő- vagy térdprotézis beültetés is lehet a vége.

5. Készítsünk valami finomságot edzés utánra!

Az edzés során elfáradt izmaink szinte szivacsként szívják magukba a tápanyagokat. Éppen ezért készítsünk fehérjében gazdag, ínycsiklandó fogásokat, amelyek illata már önmagában motivál, hogy belevágjunk az edzésbe, majd a tányérra kerüljenek az ételek.

Célszerű személyre szabott étrendet készíteni, amelyet a testsúlyunk és a kitűzött céljaink alapján tanácsos összeállítani. Itt szintén ajánlott személyi edzőhöz vagy dietetikushoz fordulni, aki biztosan a megfelelő táplálkozási tanácsokkal lát el minket, és rendszeres időközönként változtat az étrendünkön.

6. Gondoljunk az eredményekre!

Képzeljük el, milyen formánk lesz, illetve teljesítményre leszünk képesek 3-6 hónap múlva. Ha ma nem tesszük meg, amit kell, akkor a céljainktól garantáltan távolabb kerülünk, és elpazaroljuk az időnket. Még ha egy porcikánk sem kívánja az edzést, legalább 20-30 percet mozogjunk, hogy valamennyit mégis haladjunk. Lebegjenek kitűzött céljaink a szemünk előtt, és fektessük be az időnket és energiánkat azok minél hamarabbi eléréséhez.

Néha még a legmotiváltabb sportolóknak is elfogy a lendülete, azonban pontosan ilyenkor kell még jobban odatenni magunkat. Ugyanis kemény munka nélkül nem fogjuk elérni a kívánt testképet és a hőn áhított teljesítményt sem, ezért ha egy igazán fárasztó munkanapon vagy egy pihenéssel csábító hétvégi napon egyáltalán nincs kedvünk edzeni, akkor is mozogjunk legalább egy kicsit. Gyakran pedig edzés közben jön meg az étvágy, és a végén igazán felemelő érzéssel fog eltölteni, hogy mégis rávettük magunkat a sportolásra.