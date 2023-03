Aggodalomra azonban semmi ok: kellő körültekintéssel és egy kis tudatossággal egyszerűen kordában tartható a vérnyomás – emellett pedig néhány természetes vérnyomáscsökkentő módszer és házi praktika is a segítségünkre lehet!

Mérjük meg!

Ahogyan fentebb említettük, a magas vérnyomás sokáig nem mutat egyértelmű tüneteket – bár alább kifejtjük majd, hogy milyen jelzésekre érdemes odafigyelni, ha erre a betegségre gyanakszunk. Éppen ezért érdemes rendszeresen igénybe venni a vérnyomásmérő segítségét. De mégis mire figyeljünk?

A vérnyomásmérő készüléken alapvetően két értéket láthatunk, az első a szisztolés, a második a diasztolés érték. A szisztolés a nyomást jelzi, ami a szív összehúzódásakor alakul ki, míg a diasztolés a szívverések közti szünetben tapasztalható nyomást mutatja. Akkor mondható a vérnyomás optimálisnak, ha 120/80-at mutat a gép, de a 120-129 és a 80-84 közötti értékek még normálisnak számítanak. A vérnyomás kis mértékben emelkedett, ha 130-139 és 85-89 között mozognak a számok, az ennél magasabb értékek pedig már hipertenzióra utalnak.

● 1-es fokú hipertenzió: 140-159/90-99

● 2-es fokú hipertenzió: 160-179/100-109

● 3-as fokú hipertenzió: >180/>110

7 gyakori tünet, ami magas vérnyomásra utal

A vérnyomásmérő által mutatott értékek mellett érdemes testünk jelzéseire is odafigyelni, hiszen ha bármi nem működik rendben, azt a szervezetünk biztosan jelezni fogja valamilyen formában. Nézzük, hogy milyen tünetek utalhatnak magas vérnyomásra!

Fejfájást sok minden okozhat a stressztől kezdve a nem megfelelő folyadékpótláson át a vitaminhiányig – de a vérnyomásproblémák is kiválthatják. Ha ez utóbbiról van szó, akkor általában reggel jelentkezik, és a tarkó, valamint a halánték környékén tapasztalható elsősorban. De nemcsak a fejünk tájékán tapasztalhatunk fájdalmat, hanem a mellkasunkban is – ami már egy sokkal ijesztőbb tapasztalás. Ilyenkor általában tompa nyomást érzékelünk ezen a területen.

A magas vérnyomás emellett okozhat szédülést is, ami hatással van az egyensúlyérzékünkre is. Ez alapvetően amiatt alakulhat ki, hogy nem jut elegendő oxigén az agyba. Emellett pedig légzési nehézségeket is tapasztalhatunk, mivel a szívnek keményebben kell dolgoznia. Nem is csoda, ha mindezek a problémák olyan további tüneteket eredményeznek, mint a rendszeres kimerültség-érzés, illetve a koncentrációs nehézségek.

A vérnyomással kapcsolatos gondok természetesen hatással vannak az erekre is, így az orrban található vérerek sokkal érzékenyebbé válhatnak és könnyebben károsodhatnak. Emiatt pedig gyakrabban tapasztalhatunk orrvérzést.

Végül, de nem utolsó sorban meg kell említenünk a látási nehézségeket is – például a homályos látást –, hiszen a magas vérnyomás az elsők között a szemfenéki érrendszert érinti, és a retina nem jut megfelelő vérellátáshoz.

Csökkentsük házi praktikákkal!

A magas vérnyomás tehát kellemetlen tünetekkel jár, de ha kezeletlenül marad, akkor olyan súlyos betegségeket is okozhat, mint az agyvérzés, a szívroham, a különböző veseelégtelenségek vagy éppen a látásvesztés. Éppen ezért már a kisebb eltéréseknél is érdemes bevetni a természetes vérnyomáscsökkentés néhány egyszerű módszerét, ha pedig kifejezetten magas számokat mérünk, mindenképp menjünk orvoshoz!

Az alábbiakban arra térünk ki részletesen, hogy otthon mit tudunk tenni egy egészségesebb vérnyomásért!

Az egyik legegyszerűbb módszer a súlyvesztés. Egy tanulmány szerint már egy kilogramm súly leadásával is 1 Hgmm csökkenést érhetünk el a vérnyomásban. Ehhez egyrészt sportoljunk rendszeresen – már heti háromszor fél óra is számít! –, ami nemcsak a zsírégetésben segít, de egészségesen tartja az ereket és a szívet is erősíti. Másrészt pedig figyeljünk oda a táplálkozásra; ezen belül is arra, hogy minél kevesebb sót – azaz nátriumot – fogyasszunk, és minél több káliumot vigyünk be a szervezetünkbe.

Kellemes és természetes vérnyomáscsökkentő praktikának számít a megfelelő, pihentető alvás is. Minden éjszaka 7-8 órát aludjunk egy kellemesen hűvös, besötétített szobában, és arra is ügyeljünk, hogy minden nap nagyjából ugyanabban az időben keljünk és feküdjünk!

Mivel a stressz az egész életünkre igen nagy hatással van, nem meglepő, hogy a vérnyomásunkat is befolyásolja – értelemszerűen negatív irányba. Igyekezzünk minél kiegyensúlyozottabb életet élni, ne vállaljuk túl magunkat, iktassunk be „pihenős” napokat vagy próbáljuk ki az elme lecsendesítésére szolgáló meditációt!

Mindezek mellett pedig bevethetjük a természet csodaszereit is. A fokhagyma például nemcsak remek adalék az ételeinkhez, de bizonyítottan képes csökkenteni a vérnyomást is. A galagonya szintén jó választás, csak úgy, mint a gyógyteaként fogyasztható mezei zsurló, a pásztortáska, a diólevél vagy éppen a náthaszezonban közkedvelt gyömbér.