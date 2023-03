A hatalmas autóforgalom óriási dugókat és légszennyezést okoz, de nem elhanyagolhatók a hangszennyezés, valamint a parkolás és a balesetek által okozott problémák sem. Ezért a városok vezetése arra törekszik, hogy az emberek inkább a tömegközlekedést vagy a kerékpárt válasszák az autózás helyett. Nem csoda, hogy egyre nagyobb igény van tömegközlekedési dolgozókra.

De mik ezek a foglalkozások, milyen követelményekkel vesznek fel valakit mondjuk forgalomtechnikai mérnöknek vagy járműtakarítónak, és milyen juttatásokra számíthat a sikeres pályázó? A Jooble az egyik legnagyobb hazai állásközvetítő portál, ezért jó rálátása van arra, mi kell a sikeres pályázatokhoz. A közlekedéssel kapcsolatos üresedésekre nemcsak foglalkozások szerint lehet rákeresni, de városok pl. Szeged munka, vagy vármegyék, illetve cégek szerint is.

Autóbuszvezető, villamosvezető, trolibuszvezető

Járművezetők iránt szinte mindig van kereslet, és a jövőbeli dolgozók a kedvező fizetés mellett olyan juttatásokban is részesülnek, mind a cafeteria, az üzemanyag-megtakarításból eredő bérpótlék, a közlekedési vállalat járatain való ingyenes utazás, amit nemcsak a dolgozó, hanem házastársa és gyermekei is igénybe vehetnek. Tekintve a jelenlegi bérletek és jegyek árait, ez nem megvetendő összegű kedvezmény. Buszvezetői állásra már 21 éves kor felett lehet jelentkezni. Feltétel még a legalább C, de ideális esetben D-kategóriás jogosítvány, a PÁV II vizsga, az egészségügyi alkalmasság és a GKI kártya.

PÁV vizsga és GKI kártya

A PÁV a pályaalkalmassági vizsgálat rövidítése, amely egyfajta pszichológiai alkalmasságot mér. Egészen pontosan az önuralmat, szabálykövetést, empátiát és együttműködést. Egy autóbuszsofőrnek nemcsak vezetni kell tudnia és a közlekedési szabályokat ismernie, de fel kell mérnie azokat az alkalmakat, amikor közbe kell avatkoznia, például erősen ittas vagy agresszív utas esetén. A GKI kártya a gépjárművezetői képesítési igazolvány, amelynek megszerzéséhez el kell végezni egy tanfolyamot, és vizsgát kell tenni.

Villamosvezetés

A leendő villamosvezetők felé követelmény a betöltött 20. életév, az orvosi alkalmasság és legalább általános iskolai végzettség. A villamosvezetői tanfolyam 7 hónapos, a fele elméleti, a fele gyakorlati képzés. A buszvezetőkhöz hasonlóan a villamosvezetők és családtagjaik is kedvezményt vagy teljes díjmentességet kapnak a tömegközlekedésben, és munkaadótól függően egyéb juttatásokra is számíthatnak.

Trolibuszvezetés

A jelentkezőknek D-kategóriás jogosítvánnyal és egészségügyi alkalmassággal, PÁV II vizsgával kell rendelkezniük, és egy minimum 76 órás képzéssel sajátíthatják el a járművezetéshez szükséges ismereteket.

Metróvezető

A metróvezetői állásra pályázók feltételei is igen hasonlók: 20 éven felülieknek indítanak tanfolyamot, amely jellemzően 4 hónapos nappali elméleti tanfolyamból és 84 órás egyéni gyakorlati részből áll.

Biztosítóberendezés-műszerész

A munkához érettségi bizonyítványt és szakirányú végzettséget várnak el, és elsősorban elektronikai műszerészek jelentkezését várják. A biztosítóberendezés-műszerésztől a számára kijelölt vasútállomás biztosítóberendezéseinek rendszeres karbantartását, mérését, vizsgálatát követelik meg.

Diszpécser

A diszpécserek jellemzően egy metróútvonal állomásainak forgalmi üzemeltetésével és az utasforgalmi feladatokkal foglalkoznak. 18 év felett bárki jelentkezhet, aki érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik, egészségügyileg alkalmas, és elvégez egy rövid diszpécseri tanfolyamot.

Pénztáros

A tömegközlekedés számos lehetőséget kínál a pénztárosi munkakörökben (érdemes körülnézni például az állás Nyíregyháza oldalon), amely sokszor a peronfelügyeletet is magában foglalja. A munka előnye, hogy nemcsak teljes állásban lehet elhelyezkedni, hanem úgynevezett kisegítői munkakörben is. A fő feladatok a pénztári teendők ellátása és az utasok tájékoztatása. A leendő pénztárosoknak érettségi bizonyítványt kell felmutatniuk, továbbá erkölcsi bizonyítványt és egészségügyi alkalmassági igazolást kell beszerezniük. Ezenkívül megkövetelik az angol nyelv legalább társalgási szintű ismeretét – mivel a a turisták kiszolgálását is meg kell oldaniuk.

Forrás: unsplash

Karbantartó-szerelő, mozgólépcső-üzemeltető

A mozgólépcsők szerelésére, üzemeltetésére és karbantartására, a hajtásrendszerek szakszerű beállítására olyan pályázók jelentkezhetnek, akik rendelkeznek valamilyen szakirányú szakmunkási végzettséggel és tapasztalattal.

Pályafenntartási mérnök

Ehhez a szakmához építőmérnöki, infrastruktúra-építőmérnöki vagy hasonló végzettség szükséges. A pályafenntartási mérnök feladatai közé tartozik a vasútvonalak meghatározott pályáinak műszaki felügyelete, az üzemeltetési, karbantartási munkálatok ellenőrzése, és a biztonságos technológiák kidolgozása. Általában előnyt jelent, ha a jelentkezőnek már van némi tapasztalata a vasút-üzemeltetésben, vagy projektvezetőként dolgozott az építőiparban.

Forgalomtechnológiai mérnök

Ez is egy diplomás munkakör. Elsősorban közlekedésmérnök végzik ezt a feladatot, de hasonló oklevél vagy diploma is szóba jöhet. Természetesen egészségügyi alkalmasság és többnyire magas szintű MS Office-ismeretek is szükségesek hozzá. A forgalomtechnológiai mérnöktől elvárás, hogy előkészítse a

döntéshozóknak a forgalomirányítással, fogalombiztonsággal, forgalmi folyamatokkal kapcsolatos elemzéseket, és részt vegyen a balesetek körülményeinek vizsgálatában, elemzésében, esetleg koordinálásában.

Járműtakarító

A villamosok, buszok, metrókocsik, távolsági buszok stb. alapos kitakarítása nappali és éjszakai műszakban történik, többnyire a kocsiszínben. Az ilyen típusú munkáknál nincs különösebb elvárás a jelentkezők felé, noha a takarításban való jártasság és a megbízhatóság mindig előnyt jelent.

Ha valaki szívesen dolgozna a tömegközlekedési munkakörök valamelyikében, érdemes böngésznie a Jooble oldalán, amely nemcsak a munkakeresők, de a munkáltatók körében is népszerű. A cégek ugyanis azonnal visszajelzést és értékelést kapnak a jelentkezőkről, ami megkönnyíti az állásra alkalmas jelöltek kiválasztását.