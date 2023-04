Ez pedig minduntalan egyre nagyobb terhet ró a keresőképes rétegre, ám ez csak egy bizonyos pontig emelkedhet, hiszen a járulékok mértékének van egy plafonja. Emiatt aztán kardinálissá vált az öngondoskodás, aminek egyik pillére, hogy befektetéseinkkel megteremtjük időskori anyagi biztonságunkat. Ugyanakkor legalább ugyanilyen, ha nem nagyobb jelentőséggel bír az egészségügyi ellátás kérdése is. Tudniillik a finanszírozási problémák következtében túlterhelt intézményekkel, hosszú várólistákkal és gyakori eszközhiánnyal szembesülhetünk az állami infrastruktúra keretein belül. A megoldást a privát szféra jelentheti, ám ennek rendszeres igénybevétele komoly kiadásokkal járhat. Erre válaszul született meg az egészségbiztosítás cégeknek, aminek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy a munkavállalók mellett a munkáltató is profitál belőle, annak ellenére, hogy a díjtételek kifejezetten őt terhelik.

Miért lényeges az egészségbiztosítás megléte és pontosan mire is alkalmas ez a konstrukció?

A mindennapok során talán bele sem gondolunk, ám évente átlagosan kicsivel több mint 10 napot vagyunk távol munkahelyünkről betegség miatt. Emellett Európai Uniós szinten hazánkban a legmagasabb az egy fekvőbetegre jutó kórházi napok száma is. Ez gazdasági szempontból is hatalmas problémát jelent, ugyanakkor amellett, hogy a kieső napokra kifizetett járulékok mértéke a 140 milliárd forintot is meghaladja, az anyagi teher mellett gyakorta a munkaerő pótlása is embert próbáló feladat. Ezért aztán a cégek számára kardinális jelentőséggel bír az ott dolgozók általános egészségügyi állapota és egyben az is, milyen színvonalú ellátásban részesülnek baj esetén. Erre a dilemmára kínál választ az egészségbiztosítás, aminek a segítségével nyugat-európai szintű ellátásban részesülhetünk, méghozzá a lehető legrövidebb időn belül, kényelmesen. A legelterjedtebbnek az úgynevezett szolgáltatásfinanszírozó módozat számít, ennek működése roppant egyszerű. Adott havidíjért cserébe a biztosító koordinálja és téríti a szükséges ellátásokat, nekünk gyakorlatilag nincs más dolgunk, mint probléma esetén hívni egy központi számot, majd az előre leszervezett időponton megjelenni az adott szakorvosi vizsgálaton, illetve kezelésen. Sem az foglalással, sem pedig a díjakkal nincs teendőnk, emellett pedig abban is biztosak lehetünk, hogy a lehető legmagasabb szintű infrastruktúra áll majd a rendelkezésünkre. Gyakorta felmerülő kérdés ugyanakkor, miszerint pontosan milyen esetekben nyújt segítséget egy egészségbiztosítás. A szolgáltatások köre igen széles, hiszen a 30 különböző orvosi szakrendelés mellett az egynapos sebészet, illetve az ambuláns műtétek is az alapcsomagok részét képezik. Ráadásul elérhetők a különféle labor- és diagnosztikai vizsgálatok is, köztük azokkal a képalkotó eljárásokkal, amikre az állami rendszerben hatalmas várólisták jellemzők. Emellett kiegészítő elemekkel ez a kör még tovább bővíthető, ebből pedig jól látszik, hogy egy rendkívül komplex szolgáltatásról van szó.

Céges, magán, esetleg családi egészségbiztosítás? Melyiket válasszuk?

Ahhoz, hogy a konstrukció biztosan maradéktalanul elérje célját, kellő körültekintéssel kell eljárnunk. Ez egyaránt érvényes a csomagban foglalt különféle fedezeti elemekre és magára a típusra is. Munkavállalóként ugyanis választhatjuk a széles körben elérhető magán metódust is, ám mielőtt így döntenénk, érdemes utánajárni, munkahelyünkön nincs-e elérhető céges egészségbiztosítás. Amennyiben ez a lehetőség adott, akkor alkalmazottként biztosan jobban járunk ha élünk vele, hiszen ezeknél a konstrukcióknál a díjakat a munkáltató fizeti. Ráadásul a csoportos kedvezmény miatt gyakorta az elérhető szolgáltatások köre is magasabb, mindemellett pedig általában arra is van lehetőség, hogy saját magunk mellett a családtagjainkra is kiterjesszük a fedezetet. Figyelembe véve, miszerint ez a dolgozók oldaláról nem jár kiadással, a céges egészségbiztosítás egy olyan béren kívüli juttatás, ami jóval értékesebb, mint a pénzbeli megfelelője. Ennek köszönhetően növeli az elköteleződést és mivel személyre szabható, így jutalomként is remekül funkcionál. Ezt, illetve a színvonalas orvosi ellátásból következő munkaerő kiesés csökkenését figyelembe véve egyértelmű, hogy ezzel nem csak a dolgozók, de a munkaadók is jól járnak.