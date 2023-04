Plazmaadás közben kellemes, halk zene szól, így lehet olvasni, vagy aki szeretne, akár filmet is nézhet a telefonján, tehát a kikapcsolódáshoz minden feltétel adott. Ráadásul, a plazmaadók rendszeres visszajelzést kapnak egészségi állapotukról.

Vargáné Rácz Adrienn, a BioLife egri plazmaközpontjának vezetője elmesélte, hogyan is zajlik a plazmaadás, s hogy mire számíthatnak, akik bejelentkeznek hozzájuk segítségnyújtás céljából - ugyanis aki plazmát ad, az másokon segít.

Vargáné Rácz Adrienn, az egri BioLife plazmaközpont vezetője Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Először is nézzük, miről is van szó.

A vérplazma a vérünk alkotórésze, nem lehet mesterséges úton előállítani. Az emberi vérplazma jelentősége abban rejlik, hogy életmentő gyógyszereket készítenek belőle, melyekre hazánkban is több ezer embernek van szüksége.

Számos veleszületett és szerzett betegségben szenvedő beteget kezelnek vérplazma készítményekkel, akiknek folyamatos kezelésre van szükség a túlélésük és életminőségük biztosításához. Ide tartoznak egyebek között a hemofíliás, vagyis vérzékeny, valamint bizonyos immunhiányos betegek és a hepatitis B-ben szenvedők is.

– Bárki kerülhet élete során olyan helyzetbe, hogy életmentő plazmára lesz szüksége, például akár egy súlyos baleset következményeként. A jelenlegi statisztikák szerint az európai felnőttek 80 százalékának életében legalább egyszer szüksége van plazmaalapú terápiára, ugyanis ezt a mindennapi gyógyászatban, a sürgősségi és kritikus ellátási helyzetekben, például súlyos égési sérülések esetében is alkalmazzák, valamint műtétek során használt sebragasztó és a tetanusz elleni vakcina előállításához is szükség van plazmára – tudtuk meg Vargáné Rácz Adrienntől.

Béres Andrea, az egri BioLife rendszeres donorja Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

S hogy miért fontos, hogy segítő kezet nyújtsunk?

Több száz – néha több ezer – egészséges személytől származó plazmadonációra van szükség ahhoz, hogy egyetlen beteg számára egy évre elegendő gyógyszert lehessen előállítani.

– A plazmaadás a véradáshoz nagyon hasonló, és teljesen biztonságos folyamat. Mivel csak a vérplazmát távolítják el, amit az emberi szervezet nagyon gyorsan épít újra, így plazmát jóval gyakrabban lehet adni, mint vért. Aki szeretne, 72 óránként jelentkezhet donációra, tehát 365 napon belül akár 45-ször is lehetőség nyílik a segítségnyújtás ezen formájára. A plazmaadás körülbelül 45 percet vesz igénybe nyugodt, pihentető környezetben. A donáció semmiféle káros hatással nincs az egészségre, rendszeresen járnak hozzánk sportolók is, illetve minden plazmaadás előtt van egy orvosi ellenőrzés a donor aktuális egészségi állapotának felmérésére – hangsúlyozta az egri központ vezetője.

Vérnyomásmérés plazmaadás előtt Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Most pedig lássuk, miért előnyös ez a donor számára!

Az emberek különböző okokból döntenek a donáció mellett: egyrészt azért, mert szeretnének valami jó tenni, másrészt pedig a donorok minden plazmaadás után rendeletben szabályozott mértékű költségtérítést, valamint egyéb juttatásokat kapnak az idejükért és az ügy iránti elkötelezettségükért cserébe. Az aktuális kompenzációról szóló információk a honlapon olvashatók.

Plazmaadás folyamatban Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Mindenkinek megvan az esélye a plazmaadásra, aki egészséges, 18 és 60 év közötti, a testtömege pedig 50 és 150 kilogramm közé esik.

– A központokban dolgozó orvosaink plazmaadás előtt alaposan megvizsgálják a potenciális és rendszeres donorokat és elbeszélgetnek velük, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a donáció minden érintett számára biztonságos – hangsúlyozta Vargáné Rácz Adrienn.

Ha Ön is szeretne plazmát adni, jelentkezzen be a 06 80 808 008-as telefonszámon vagy a teddmegmost.hu oldalon! Az adatok felvétele után a leendő donor orvosi konzultáción és fizikális vizsgálaton esik át, illetve egy, az általános egészségügyi állapotára vonatkozó kérdőívet is ki kell töltenie. Ezután, ha a központ orvosa alkalmasnak találja, akkor van még egy vérvételre, majd, ha ennek eredményei is rendben vannak, akkor következhet maga a vérplazmaadás.

Ilyen a vérplazma Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A plazma-és a véradás nem zárja ki egymást, sőt, minden vérplazmaadónak évente legalább egy alkalommal vért is kell adnia.

Béres Andrea rendszeresen jár plazmát adni az egri BioLife centrumba, már több, mint 150-szer nyújtotta karját, hogy segítsen másokon.

Mint mondta, Szepesi Mária soraival ért egyet: „Egy ember soha nem magányos, ha érdekli egy másik ember sorsa. Segíteni mindig lehet...”

Plazmaferezis gép Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Egészségügyi tanuló vagyok jelenleg, emiatt is közel áll hozzám, hogy segítsek az embertársaimon, és a plazmaadás erre egy remek alkalom, emellett pedig jó fizetés kiegészítés – jegyezte meg Andrea, aki mindenkit arra buzdít, hogy ne féljen a plazmaadástól, ugyanis a dolgozók nagyon profin végzik a munkájukat, a tűszúrás pedig egyáltalán nem fájdalmas.

– Itt mindenki nagyon kedves és segítőkész, s a jó hangulat mindig garantált, ezért is szeretek az egri BioLife központba járni – zárta gondolatait a rendszeres plazmaadó.