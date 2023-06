Adminisztrációs pozíciók

Az adminisztratív munkakörök valamennyi állásportál kedvelt szereplői, és ez alól az AllasOrias.hu, illetve annak különböző regionális testvérfelületei sem jelentenek kivélt. Például az egri álláshirdetések igen sokszínűek: https://allasorias.hu/allasok/eger. A pozíciók népszerűségét több tényező is indokolja: nincsennek megugorhatatlan elvárások, a feladatok gyorsan megtanulhatóak, a munkakörnyezet kellemes, továbbá a munkarend a megszokott irodai időbeosztáshoz igazodik.

Nem meglepő tehát, hogy egy akkora elérésű portálon, mint az AllasOrias.hu, százával érkeznek jelentkezők az általános irodai adminisztrátori, asszisztensi vagy egyéb hasonló jellegű pozíciókra, ami különösen jó hír lehet a hirdetők számára. Az álláskeresők tekintetében pedig a kedvező tényt az jelenti, hogy ezen lehetőségek időről-időre visszatérnek a portál felületein.

Vendéglátós munkakörök

Hasonlóan nagy számban érkeznek jelentkezések a különböző vendéglátós munkakörökre is. Példaként lehetne említeni a konyhai kisegítői munkákat, amik az alacsony elvárásaik és könnyű betölthetőségük révén számos álláskereső érdeklődését keltik fel rendszerint. De emellett a magasabb követelményeket támasztó vendéglátós pozíciókat is ide lehet sorolni, olyanokat, mint például a pincér, szakács vagy cukrász állások, amelyek esetében szintén gyakran találkoznak az álláskeresői és hirdetői igények az állásportálokon.

Recepciós állások

Ugyancsak nagy aktivitás mutatkozik a recepciós állások esetében, ahol a személyiségre és az általában középfokú végzettségre vonatkozó elvárások mellett, a kommunikációképes idegennyelv-tudás (jellemzően angol) is megjelenik az elvárások között. Ez azonban korántsem tántorítja el a jelentkezőket, a pályázatok ezen munkákra is gyakran tucatszámra érkeznek. Jó hír lehet ugyanakkor a hirdetőknek, hogy például az AllasOrias.hu videós előszűrési funkciójával akár előzetesen fel is mérhetik a pályázók személyiségét és kompetenciáit, ami jelentősen megkönnyítheti a kiválasztási folyamatot.

Kereskedelmi munkakörök

Végezetül pedig természetesen a jól ismert kereskedelmi munkakörök sem maradhatnak ki a sorból, hisz legyen szó eladói, árufeltöltői, pénztáros vagy bármilyen egyéb hasonló jellegű munkáról, az érdeklődés szinte mindig fokozott az álláskeresők körében. Mindez nem véletlen, ugyanis a kereskedelem amellett, hogy gyors elhelyezkedési lehetőséget biztosít, karrierépítésre is kiválóan alkalmas.