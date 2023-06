Különösen igaz ez most, ahogy közeledünk a nyári időszakhoz, amikor gyakrabban vagyunk úton, nagyobb eséllyel megyünk nyaralni vagy éppen fesztiválokra. Ezekben a helyzetekben ugyanis még többet számít, hogy melyik megoldást választjuk. Nézzük meg a kérdést közelebbről!

Készpénzzel a XXI. században

Sokan még mindig kitartanak a pénz leghagyományosabb formája mellett. De miért van ez így? Nos, azok számára mindenképpen előnyös a készpénz, akik nincsenek otthon a digitális világban – ez kifejezetten az idősebb korosztályokra igaz. A fiatalabb generáció tagjai már nagyobb arányban rendelkeznek bankszámlával, de olykor lehet, hogy ők is inkább a készpénz felé fordulnak. Ennek egyik oka lehet, hogy ez az a fizetési módszer, amit mind a mai napig mindenhol elfogadnak – bár tény, hogy egyre több helyen kötelező a bankkártyaterminál biztosítása is.

Szintén az előnyei közé sorolható, hogy amikor készpénzzel vásárolunk, biztosak lehetünk abban, hogy semmiféle plusz költséggel nem találjuk majd szemben magunkat. Ha pedig egyáltalán nincs is bankszámlánk, akkor számlavezetési díjat sem kell fizetnünk. (Arról, hogy ez miért nem a legjobb megoldás, majd később ejtünk szót.) Emellett tudatosabban is költhetünk, hiszen a saját szemünkkel láthatjuk a költéseinket, kézzelfoghatóvá tesszük azokat. Ráadásul nem is tudunk többet költeni annál, mint amennyink van, hiszen készpénzzel képtelenség „mínuszba menni”, míg hitelkártyával igen.

Mielőtt megszüntetnénk a bankszámlánkat és készpénzre váltanánk az összes tőkénket, érdemes a hátrányokat is számba venni. Ez a megoldás ugyanis sokkal kevésbé biztonságos, mint egy kártya: a pénzt annak fizikai formájában könnyebb elveszíteni vagy eltulajdonítani, ami után szinte kizárt bármiféle kompenzáció. Gondoljunk csak bele, mennyivel kockázatosabb egy nagy adag készpénzzel várost nézni egy külföldi út során, mint a bankkártyánkkal – vagy a kártyánk digitalizált formájával – a zsebünkben!

Kényelmi szempontból sem éppen előnyös, hiszen ma már rengeteg ügyet online intézünk, legyen szó autóbérlésről, szállásfoglalásról vagy akár a nagybevásárlásról. Ezekhez pedig sajnos lehetetlen lenne készpénzt használni. Végül, de nem utolsó sorban pedig a készpénz lehetőségei végesek. Természetesen otthon gyűjtögethetjük a pénzünket, de sokkal kézenfekvőbb egy takarékszámlán tartani az összeget, ami így kamatozhat is!

Bankszámla és a hozzá tartozó kártya – Milyen lehetőségeink vannak?

Manapság egy bankszámla indítása és a hozzá tartozó kártya beszerzése egy nagyon gördülékeny és gyors folyamat, amit akár az interneten keresztül is elvégezhetünk. Ezáltal lehetőségünk nyílik arra, hogy gyorsan, kényelmesen egy kicsi plasztikkártya segítségével, akár érintésmentesen is intézzük a vásárlásainkat. Ha még könnyebbé szeretnénk tenni az életünket, akkor a telefonunk pénztárca applikációjához is hozzáadhatjuk a kártyánkat, így csak a készülékünkre lesz szükségünk a fizetéshez.

És ha már nyár és szórakozás: ez különösen előnyös akkor, amikor éppen egy fesztiválon bulizunk, ahol nem akarunk a fesztiválkártyával bajlódni. Ha pedig külföldre utazunk, nem kell aggódnunk a pénzfelvétel és -váltás miatt, a dombornyomott típusokat ugyanis nemzetközi szinten elfogadják.

Mindez persze nemcsak kényelmi szempontból előnyös: sokkal biztonságosabb is ez a megoldás, mint ha nagy összegben hordanánk készpénzt magunknál, akár egy utazáson, akár egy fesztiválon, akár a mindennapokban. Természetesen így is megeshet, hogy valaki eltulajdonítja a kártyánkat és visszaél a pénzükkel, de ilyen esetben pillanatok alatt letilthatjuk a számlánkat, ráadásul visszakereshetők a költések is.

Ezen felül persze az online csalókkal is számolnunk kell, ha online tároljuk a vagyonunkat. De jó tudni, hogy ma már nagyon fejlett rendszerek biztosítják, hogy ne élhessenek vissza a pénzünkkel – így, hacsak nem teszünk valami nagyon felelőtlen lépést, kevés veszély van arra, hogy bárki hozzáférjen ezekhez az összegekhez.

Persze a bankszámlák kapcsán is említhetünk hátrányokat, de ezek általában egyetlen dologban merülnek ki: a költségekben. A pénzintézetek ugyanis különböző összegeket számolhatnak fel például banki átutalásokért vagy az éves számlavezetési díjért. Ha azonban körültekintően választjuk meg a számlacsomagunkat, és olyan mellett döntünk, ami illeszkedik a pénzügyi magatartásunkhoz, szokásainkhoz, illetve alaposan tájékozódunk, nagy meglepetés már nem érhet minket.

Ez a cikk egy fizetett promóció, támogatott tartalom, megrendelője az K&H Bank Zrt. A cikkben hivatkozott termék vagy termékek részletei és feltételei a K&H Bank személyes ügyfélpontjain és honlapján (www.kh.hu) érhetőek el.