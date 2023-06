Az öregedés nem a ráncokkal kezdődik

A legtöbben ott rontják el a szépségápolást, hogy akkor kezdenek rá odafigyelni, amikor már az öregedés látható jeleit viselik a bőrükön. Ezért fontos megjegyeznünk, hogy nem kezdhetjük elég korán a szépségápolási rutinunk kialakítását, hiszen már a húszas évinkben megjelenhetnek az első zavaró bőrhibák!

20 évesen

Ilyenkor még nem olyan nagy a baj. A korosztály nő tagjainak többsége általában a bőrük fakóságára, a fáradtság egyértelmű jeleire, esetleg pattanásokra panaszkodik. A rendszeres hámlasztás, például AHA vagy BHA szérumok, illetve a megfelelő napvédelem (legalább SPF 30) és elegendő alvás segíthet megoldani a problémát.

30 évesen

Habár sokan félik a harmadik X-et, valójában ezt tekinthetjük életünk valódi aranykorának. Ennek több oka is van. Egyrészt magunk mögött tudhatjuk az éjszakába nyúló tanulást és bulizást az egyetemi évek alatt, ami rendkívül megviseli a bőrünket. Másrészt teljesen befejeződik a pubertás, vagyis elfelejthetjük a pattanásokat, illetve a legtöbbünk ekkorra stabil munkahellyel, otthonnal, esetleg párkapcsolattal is rendelkezik. Vagyis csökken a mindennapi stressz szintje és anyagilag is megengedhetjük magunknak, hogy jó minőségű szépségápolási szereket vásároljunk.

Érdemes azonban azt is megjegyezni, hogy a bőr víztartalma jelentősen csökkenhet ezekben az években, így feltűnhetnek az első apró ráncok is. A hormonháztartásunk ingadozására is jobban oda kell figyelnünk, az ösztrogénszint csökkenésével ugyanis felgyorsul az öregedés jeleinek megjelenése. Ilyenkor még nagyobb szerepet kap a megfelelő arctisztítási rutin, illetve a hidratáló és antioxidáns tartalmú krémek, szérumok például a C-vitamin szérum használata.

40 évesen

Ebben az életkorban fedezhetjük fel az első komoly változásokat a megjelenésünkben. Az anyagcserénk már nem olyan gyors, mint régen, így könnyebben szaladnak fel a plusz kilók, cserébe nehezebben szabadulunk meg tőlük. Ezen kívül bőrünk rugalmassága jelentősen csökken, ennek következtében megereszkedhet, ami különösen szembetűnő a szemöldök, az áll, a mosolyvonalak és a mellek környékén. Meglévő rutinunkat ezért érdemes kiegészíteni mélyen hidratáló készítményekkel, például hialuronsavas arckrémmel vagy kozmetikai kezelésekkel.

50 évesen

A menopauza alatt és után a pubertáshoz hasonló hormonális ingadozásnak van kitéve a szervezetünk, amit a bőrünk is érzékel. Habár ilyenkor jellemzően szárazabbnak érezhetjük a bőrünket, mivel az nehezebben köti meg a vizet, mégis megjelenhetnek pattanások. A durva hámlasztó arctisztítókkal szemben mégis érdemes a lágyabb arctisztító tejeket választani, amik kevésbé viselik meg a bőrünket. Ezen kívül pedig hidratálás, hidratálás, hidratálás minden mennyiségben!

60+ évesen

Jó hír, hogy a menopauza által okozott változásokat és hormonális ingadozásokat hatvanéves korunkra többnyire teljesen magunk mögött hagyhatjuk. Mivel a bőrünk ekkor már igen érzékeny, érdemes kitartani a lágy arctisztítók és mélyhidratáló krémek mellett. Ezen kívül hidratáló és feszesítő kezelések is segíthetnek fiatalkori ragyogásunk megidézésében.

5 egyszerű tipp a szépségünk megőrzésére

1. Igyunk vizet!

Nemcsak a bőrünk nedvességtartalmának megőrzését segíti, hanem összességében hozzájárul fizikai jóllétünkhöz a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel. Egy felnőtt esetében ez naponta minimum két litert jelent, de nyáron, vagy nagyobb megterhelést jelentő munka, illetve edzés esetén ez lehet három-négy liter is.

2. Ne feledkezzünk meg a fényvédelemről!

Nemcsak a strandon, hanem a szabadban bárhol, például munkába menet is fontos, hogy gondoskodjunk bőrünk megfelelő fényvédelméről. Ez minimum SPF30-as naptej használatát jelenti, de érzékeny arcbőrünk az SPF50-et is meg fogja köszönni.

3. Figyeljünk az összetevőkre!

Nem kell vagyonokat költenünk szépségápolási termékekre, de pár kulcsfontosságú összetevőre érdemes nagyobb figyelmet fordítanunk. Ilyen például az antioxidánsok közül kiemelkedő C-vitamin, valamint a hidratáló hialuronsav is, amelyek fontosak a bőröregedés megakadályozásához.

4. Ép testben…

A táplálkozásnak és az egészséges életmódnak is fontos szerep jut a szépségápolásban. Fogyasszunk bőséggel idényzöldségeket és gyümölcsöket, figyeljünk a rostban gazdag étkezésre. Az olajos magvak, például dió, mandula hasznos aminosavakat és olajokat tartalmaznak, amik a bőrünk mellett a szív- és érrendszer egészségének megőrzésében is szerepet játszanak. A zöld leveles növények az egészséges vérkeringéshez is hozzájárulnak, míg a hüvelyesek hasznos fehérjeforrások.

5. Ne hanyagoljuk el a hajápolást sem!

A hajformázás, hajfestés vagy az egyszerű lófarok is komoly stresszt jelent a hajunk számára, aminek következtében hajhullás alakulhat ki. Hajunk töredezetté, fénytelenné válhat. Használjunk kímélő sampont a szennyeződések eltávolítására különös tekintettel a hajtövekre és a fejbőrre! Ne hanyagoljuk a balzsam és hajpakolás használatát és támogassuk hajunkat olajos pakolásokkal is! A kókusz-, illetve ricinus olaj különösen sok tápanyagot tartalmaz a sérült haj számára, így érdemes havonta egyszer-kétszer pakolás formájában használni őket.

Az öregedés természetes folyamat, így fölösleges megijedni tőle. A megfelelő szépségápolási rutinnal azonban mindegy is, hogy 20 vagy 60 évesek vagyunk, mindig a legjobb formánkban lehetünk!