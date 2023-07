Az Északi ASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a 2022/2023. tanévben ünnepelte 60. évfordulóját. Már hatvan éves a mezőgazdasági szakoktatás Pétervásárán!

Iskolánkban a 2023/2024. tanévben biztosan induló osztályok:

- Mezőgazdasági gépésztechnikus (nappali tagozat, 5 éves képzés, érettségit és technikus végzettséget ad).

- Mezőgazdasági gépész (nappali tagozat, 3 éves képzés, szakmai végzettséget ad)

- Kertész (nappali tagozat, 3 éves képzés, szakmai végzettséget ad)

Kellő számú (12 fő) jelentkező esetén indulhat gazda (lovász szakmairánnyal) képzés is, szintén nappali tagozaton (3 éves képzés, szakmai végzettséget ad). A szakmai oktatás gyakorlati helyszíne az Állami Ménesgazdaság, Szilvásvárad.

Minden szakmánál van még szabad hely, NE GOLDOLKOZZ, IRATKOZZ BE, mert egy jó szakma a biztos jövőd lehetősége!

A nálunk végzett tanulók mindig el tudnak helyezkedni. Ha másik középiskolába jelentkeztél, de meggondoltad magad, mert érdekel a mezőgazdaság, akkor is várunk szeretettel! Iratkozz be hozzánk!

Nem vettek fel az egyetemre? Semmi baj! Ajánlunk egy „B” tervet: tanulj egy jó szakmát!

- Mezőgazdasági gépésztechnikus képzés

• két éves, államilag támogatott (ingyenes) képzés

• nappali tagozaton vagy felnőttképzési jogviszonyban esti munkarendben

• feltétel: érettségi bizonyítvány megléte + foglalkozásegészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálat

Kiváló szakmai tudással és nagy tapasztalattal rendelkező oktatók, valamint jól felszerelt tanműhelyek és több mint 170 hektáron zajló szántóföldi növénytermesztés biztosítja a szakmai felkészítést.

Van már szakmád, de leérettségiznél? Ebben is segítünk!

- Érettségire felkészítő képzés (technikumban 2 éves érettségire felkésztő, felnőttképzési jogviszony, államilag finanszírozott – ingyenes – esti munkarendben, feltétele az iskolarendszerben szerzett bármilyen szakmai bizonyítvány megléte)

Munkáltatói megkereséseket is fogadunk dolgozók (min. 10 fő) beiskolázásával kapcsolatban, kizárólag a mezőgazdaság ágazatban, egyedi egyeztetés alapján.

Elérhetőségeink:

Web: https://peterkeszakkepzo.hu

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057432430461

E-mail: [email protected] vagy [email protected]

Cím: 3250 Pétervására, Keglevich út 19.

Telefon: 36/568-300

