Tervezzük meg az útvonalat tudatosan!

Ha előre megtervezzük, és így pontosan tudjuk, hogy merre tekerünk, akkor könnyebben beiktathatunk majd olyan állomásokat, amelyekre a nagy hőségben biztosan szükségünk lesz. A tűző napon, délidőben nem egészséges biciklizni, ezért erre az időszakra ejtsünk útba egy erdei vagy tóparti biciklis megállót, éttermet vagy frissítőpontot! Az is jó megoldás, ha ebben az időszakban olyan helyen tudunk tekerni, ami árnyékos és hűs, például egy erdős részen. Számoljunk azzal, hogy ehhez lehet, hogy elő kell majd vennünk a terepre is alkalmas trekking kerékpárunkat!

Táv versus időjárás – legyünk reálisak!

A kevesebb néha több – tartja a mondás. Ezt pedig a nyári kerékpáros kirándulások alkalmával sem árt figyelembe vennünk. Lehet, hogy tavasszal egy távot három óra alatt tudtunk teljesíteni, de a tikkasztó hőségben ez sokkal több időbe telhet. Ha pedig túlságosan megerőltetjük magunkat, akkor garantáltan nem lesz pihentető, kikapcsolódást nyújtó a túra. Inkább tervezzünk rövidebb szakaszokat, amiket minden résztvevő kényelmesen tud majd teljesíteni.

Álljon készen kerékpárunk a kirándulásra!

Fő a biztonság, hiszen a felhőtlen kirándulásélmény alapja a felkészültség. Mielőtt nekivágunk a kalandnak, vizsgáljuk át biciklinket, hogy minden rendben legyen vele műszakilag. Illetve ha olyan terepre készülünk, amire járgányunk nem alkalmas, akkor érdemes egy cserén is elgondolkodni. A trekking kerékpár például nagyon sokoldalúan használható: ideális aszfalton, murván és erdei terepen való tekeréshez is. Elindulás előtt vizsgáljuk meg sisakunkat, valamint a térd- és könyökvédőinket, hogy minden sértetlen-e.

Tipp: Ha biztosra akarunk menni, akkor egy mini, univerzális szerelőkészlet is lapulhat a táskánkban a nem várt esetekre.

Pakoljunk be tudatosan!

A túra előtt tegyünk a csomagunkba megfelelő mennyiségű vizet, valamilyen tartalékélelmiszert, például müzli- vagy energiaszeleteket, esetleg szendvicset! Emellett gondoskodjunk védelmünkről a szúnyogok és a nap ellen: a szúnyogriasztó és a naptej se maradjon ki! De készüljünk fel a nem várt időjárási viszonyokra is! Jó, ha elteszünk egy univerzális esőkabátot, ami hátizsákunkat is védi majd a víztől – egyre gyakoribbak az özönvízszerű, hirtelen kialakuló esőzések, gondoljunk erre is az indulás előtt!

Védekezzünk az UV-sugárzás ellen!

A nálunk lévő naptejet használjuk rendszeresen, figyeljünk arra, hogy mikor telik le a hatóideje a felkent készítménynek! Emellett érdemes sapkát viselni, nehogy hőgutát kapjunk, de egy kényelmes, sportoláshoz illő napszemüveggel is készüljünk. A legjobb, ha a legmelegebb időszakokban – dél és három között – nem tekerünk a tűző napon. Ilyenkor pihenjünk meg valahol, mártózzunk meg egy strandon a vízben, esetleg válasszunk erdei útvonalat, ha lehetséges.

Tipp: Hűthetjük magunkat a nyakukra terített vizes törölközővel is útközben, de beszerezhetünk egy hűtőmellényt is a kirándulásra.

Legyen B-tervünk!

Egy ilyen túra során bármi közbejöhet, ami esetleg félbeszakítja a kirándulásunkat. Éppen ezért jó, ha tisztában vagyunk a leggyorsabb hazajutási lehetőségekkel vagy a túránkat övező szálláshelyek listájával. Az útvonaltervezéskor érdemes feljegyezni magunknak az útba eső kempingek, apartmanok listáját, illetve megnézni a vasúti menetrendet, hogy mikor közlekednek olyan vonatok, amikre biciklinkkel együtt felszállhatunk.

A kétkerekű túrák sokakat vonzanak, főleg, ha tavaink megkerüléséről van szó nyáron. De ahhoz, hogy jól sikerüljön egy-egy ilyen kirándulás, mindenképp alaposan fel kell készülni rá. A tudatos útvonaltervezés, a szükséges dolgok elpakolása, a terephez megfelelő bicikli kiválasztása mind olyan tényezők, amik elengedhetetlenek, hogy nyári kerékpártúránk valóban pihentető és szórakoztató legyen.