Álláslehetőségek gyári és termelői környezetben Kaposváron

A gyári és termelői munkák Kaposváron is számos lehetőséget biztosíthatnak az elhelyezkedésre. Ezen állások előnye, hogy közöttük a magasan és az alacsonyabban képzett, továbbá a tapasztalt és a pályakezdő munkavállalók is találhatnak számukra érdekes lehetőséget. Ilyen típusú pozíciók többek között a KaposvarAllas.hu weboldalán is elő szoktak fordulni, amely portál álláskínálatából hozunk néhány példát a következőkben!

Álláslehetőségek gyári és termelői környezetben Kaposváron Forrás: KaposvarAllas.hu

CNC forgácsoló A KaposvarAllas.hu felületén nemrégiben elérhető volt egy CNC forgácsoló lehetőség, méghozzá egy autóipari és repülőgépipari szerszámok tervezésével, illetve gyártásával foglalkozó vállalat jóvoltából. Az alapvető feladatot ezen munkakör esetében természetesen az alkatrészek megadott előírások szerinti legyártása jelentette a CNC megmunkáló központban. Itt talál CNC forgácsoló állást Kaposváron. A pozíció betöltésének nélkülözhetetlen feltétele volt a szakirányú végzettség, valamint a szakmai tudás és elhivatottság. Ezen felül a személyes tulajdonságok kapcsán kiemelt fontossággal bírt az önállóság, pontosság, prioritáskezelési készség és a kreativitás. Anyagmozgató munkatárs A kaposvári állásportál kínálatában anyagmozgatói pozíció is előfordult már. Legutóbb egy élelmiszeripari vállalat keresett ilyen munkakörbe jelentkezőket, ahol is a termelés folytonosságát kellett biztosítani az anyagmozgatási feladatok ellátásával. A lehetőséghez kapcsolódóan alapvető elvárásként fogalmazódott meg a középfokú végzettség megléte, továbbá kifejezetten előnnyel indultak azok, akik emellett targoncás jogosítvánnyal is rendelkeztek. A személyes tulajdonságok kapcsán pedig nagyfokú rugalmasságra volt szükség, hisz a munkavégzés három műszakban történt. Minőségirányító (laboráns) Ugyanezen élelmiszeripari cég révén minőségirányítói pozíció is megtalálható volt már a KaposvarAllas.hu kínálatában. A pozíció feladatkörét ez esetben olyan tevékenységek jelentették, mint például a gyártási folyamatok kontrollja és támogatása, a gyártási késztermékek minőségellenőrzése, a dokumentációk kezelése, továbbá a minőségirányítási rendszer mindennapi használata. Az esélyes pályázáshoz pedig középfokú végzettségre, informatikai alapismeretekre, megbízhatóságra, terhelhetőségre, valamint a pontos és precíz munkavégzés képességére volt szükség. A szakirányú, azaz élelmiszertechnikusi végzettség külön előnyként fogalmazódott meg. Gépgyártástechnológiai technikus Végezetül pedig a gépgyártástechnológiai technikus pozícióról sem feledkezhetünk meg, hisz ez a lehetőség többször is megjelent már portálon a gyártás és termelés álláskategória alatt. A munkakör egyebek mellett olyan feladatokat foglalt magában, mint például a gyártással kapcsolatos dokumentáció vezetése, az ERP rendszer kezelése (gyártás előkészítése, technologizálás, műveletterv készítés stb.), a technológiai problémák megoldása, továbbá az előkalkulációs folyamatok támogatása. Ezen teendők ellátásához az MS Office és az AutoCAD felhasználói szintű ismeretére, illetve a műszaki rajzok olvasásának képességére volt szükség. A német és/vagy angol nyelvtudás, illetve az SAP vagy egyéb ERP rendszerek használatában szerzett tapasztalat pedig külön előnyt jelentett a pályázatok elbírálása során.

