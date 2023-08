Szabad tervezés, szabad szárnyalás?

A helyzet az, hogy a repülés önmagában nem drága, ellenben a repülőjegy vásárlása a legtöbbször tényleg nem olcsó mulatság. Ezért aztán a köztudatba az az információ égett be, hogy a repülés nem éri meg, hogy ez bizony luxus, ami csak a kevesek kiváltsága, és aki teheti, utazzon busszal, vonattal vagy autóval.

A fenti elképzelés azonban több ponton sántít. Egyrészt akadnak olyan célpontok, ahova képtelenség szárazföldön eljutni. Most akkor ez azt jelenti, hogy ezek a helyszínek elérhetetlenek, mert oda születni kell? Dehogy! Természetesen erről szó sincsen. Nincs olyan manapság már, hogy megközelíthetetlen. Másrészt, visszatérve a fenti eszmefuttatáshoz: a repülés egyáltalán nem olyasvalami, ami csak a kevesek kiváltsága. Főleg akkor nem, ha az eSky a forrás, ahonnan a jegyek származnak. Mert igenis léteznek kedvező ajánlatok, amik nem kicsit kímélik a pénztárcákat. De mi a legjobb stratégia az anyagi haszon fokozására?

A tervezés olykor strapás, de megéri vele élni!

Vannak helyzetek, amikor az előre gondolkodás a váratlan, spontán változások miatt esélytelen. Ugyanakkor azért tíz szituációból kilenc valamilyen módon formálható előre, azaz a tervezés nagyon is megvalósítható. Jöhet tehát a notesz, vagy a határidőnapló, következhet a kalkulálás. Először is azt érdemes letisztázni, hogy mi az úti cél. A Dubai repülőjegy vásárlása ekkor határozottan reális ötletnek tűnhet. Miért is ne? A csodálatos, misztikus táj rengeteg felfedezni valót tartogat. Ugyanakkor megéri átgondolni az egyéni kvalitások fényében, hogy melyik az az évszak, periódus, ami személyesen a leginkább elviselhető, mert bár a klimatizálás kiépítése elképesztő, de az ötven Celsius-fok így is, úgy is megterheli a szervezetet. Ha ez a lamentálás sikerrel járt, akkor vélhetően megszületett az a dátum, ami a legideálisabb. Ettől a ponttól kezdve jöhet a körülmények elrendezése: először is természetesen a repülőjegy megvásárlása, aztán a szállás lefoglalása, valamint az esetleges programok körvonalazása. Előfordulhat persze, hogy hiába az előrelátás, mégis a részletek változnak, ekkor sincsen semmi gond, pontosan abból adódóan, hogy bőven akad idő és tér az átformálásra.

Mennyivel előbb éri meg belevágni a tervezésbe?

Ez egy jó kérdés. Minimum negyed, de inkább fél évvel, viszont az egy éves távlat is belátható, miközben az egy esztendőnyi előny jelentős anyagi haszonnal jár. Vélhetően nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy minél nagyobb a rendelkezésre álló idő, annál kedvezőbbek az árak, és minél inkább közelítünk az idővonalon az indulás pillanatához, annál többet követel költségek tekintetében a szervezés.

A váratlan helyzetek esetében ez a stratégia nyilvánvalóan nem működőképes, mert amikor a cselekvésé a főszerep, akkor nem odázhatóak el a tettek. Ellenben minden más szituációban kifejezetten jó ötlet a tervezés, az előre gondolás, sőt a részletek aprólékos megálmodása, kidolgozása. A foglalásokat akár több lépcsőben is meg lehet valósítani. Először a repülőjegy, aztán a szállás, aztán az egyebek. A körülbelüli dátumot eleinte jó ötlet rugalmasan kezelni, mert így, ha mondjuk egy akciózásnak hála pár nappal későbbre még jobb üzlet jegyet venni, akkor kifizetődő taktika ehhez igazítani a beszerzést.