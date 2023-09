Milyen szakmai életút vezetett idáig?

Az egri Dobó István Gimnáziumban eltöltött éveket követően tanulmányaimat a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán, Vízépítőmérnöki szakon végeztem. Diplomatervemet – egy víziközműrendszer hálózatának hidraulikus modellezését Cross-módszerrel még lyukkártyás számítógépen- készítettem és védtem meg jeles eredménnyel Dr. Öllős Géza egyetemi tanár előtt.

A Heves Megyei Vízmű Zrt.-nél kezdtem dolgozni, mint műszaki tervező, majd tervezési csoportvezető. A műszaki hálózatok tervezése során mindig az összefüggéseket kerestem, mindig szem előtt tartva a megvalósíthatóság és a hatékony üzemeltetés kérdését. Mindez szorosan összefügg a gazdasági területekkel is. Az elemzések, a számok világa vonzott, ezért tanulmányaimat ilyen irányban folytattam. Mérnök-közgazdász, mérlegképes könyvelő, valamint könyvvizsgáló szakképesítésekkel gazdagítottam tudásomat, felkészültségemet. Ezt követően gazdasági elemző közgazdász, kontrollingvezető, és gazdasági vezérigazgató-helyettes ranglétrát jártam be.

Korábban a Mérnöki Kamara, az utóbbi 25 évben a Könyvvizsgáló Kamara tagja vagyok, és aktívan részt veszek a Magyar Víziközmű Szövetség (MAVÍZ) Gazdasági Bizottságában.

Kezdetekben milyen feladatai voltak a Bizottságban?

A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX. törvény megjelenését követően a Víziközmű Szövetség – élve a lehetőséggel – teameket hozott létre a végrehajtási rendelet kidolgozásának elősegítése érdekében, ugyanis a törvénybe bekerült a MAVÍZ szakmai javaslatainak figyelembevétele. A munka során, mint a Működési team vezetője az egyes víziközmű szolgálatók engedélyezési feltételeinek kidolgozását irányítottam. A törvényalkotók a javaslatok 80 %-át beépítették az 58/2013. sz. kormányrendeletbe. Büszkeséggel tölt el, hogy a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) azóta is a rendeletbe beépített gazdasági mutatók és egyéb paramétereik alapján minősítik a vízművek engedélyeinek meghosszabbítását.

A MAVÍZ 2009. októberében Magyar-Román Benchmarking Workshopot rendezett Nyíregyházán és Szatmárnémetiben. A rendezvényen több európai IWA (International Water Association) tag is részt vett. Az előadások magyar és angol nyelven hangzottak el. A MAVÍZ és a Heves Megyei Vízmű Zrt. képviseletében vettem részt a rendezvényen, ahol megismertem Ed Smeets holland és Doru Popa román vízügyi szakembereket, akikre még visszatérünk.

Mit képvisel a nemzetközi szervezet az IWA (Nemzetközi Vízügyi Szövetség)?

International Water Association egy vezető hálózat és globális tudásközpont a víz jövője iránt elkötelezett vízműves és vízügyi szakemberek részére. Ez a nonprofit szervezet, több mint 70 éves múltra tekint vissza. Mintegy 140 ország vízügyi szakembereit fogja össze, hogy megoldásokat találjanak a globális vízügyi kihívásokra egy szélesebb fenntarthatósági program részeként. Az IWA összeköti a tudósokat a szakemberekkel, a közösségekkel, így úttörő fenntartható fejlődési megoldásokat kínál. Emellett az egyesület nemzetközi kereteken és szabványokon keresztül előmozdítja és támogatja a technológiai innovációkat, a költséghatékony és gazdaságos gyakorlatokat. A szervezet projekteken, rendezvényeken, találkozókon, online és egyéb kiadványokon keresztül működik együtt többek között a Statistics & Economics csoport tagjaival.

Hogyan lett a csoport tagja?

A MAVÍZ 2015-ben meghívta Budapestre az IWA Statistics & Economics csoportját. A két napos rendezvényen én is részt vettem. A következő évben a csoport vezetője, a korábban

említett Ed Smeeth és Doru Popa megkereste a Magyar Víziközmű Szövetséget, hogy a budapesti találkozón volt egy hölgy, aki aktívan közreműködött a meetingen, ezért szeretné, ha a csoport tagja lenne Magyarországról. Jó érzéssel töltött el, hogy emlékeztek munkásságomra, hogy kifejezetten engem kértek fel a Statisztikai és Közgazdasági Bizottságba, illetve nem utolsó sorban, hogy egyedüliként képviselhetem Magyarországot egy ilyen nívós nemzetközi szervezet csoportmunkájában.

Milyen tevékenységet lát el a szervezetnél?

A Statisztikai és Közgazdasági Bizottság a nevéből adódóan táblázatok formájában összegyűjti, elemzi a világ egyes országai, vízművei, városai adatait. Megosztják a tapasztalataikat, ahol a költségtakarékossági kérdések kiemelt szerepet kapnak. A legutóbbi összejövetelünkön például az állami, önkormányzati és magán tulajdonú vízművek hatékonysága került fókuszba. Nemzetközi tapasztalat, hogy a nagyobb, központosított állami víziközmű szolgáltatók költségei magasabbak. Több létszámmal, kevésbé hatékonyan, hibaelhárítási időkkel működnek.

Az IWA tagjainak mi a véleménye Magyarországról és a magyarországi víziközmű szektorról?

Az európai gazdasági összehasonlításokban a magyar gazdaság alacsony hatékonyságát említik egyedüli negatívumként. A tagok mindig rácsodálkoznak arra a számukra hihetetlen közgazdasági csodára, hogy például a Heves Megyei Vízmű Zrt. 13 éve ugyanazon a víz-és csatornadíjon hogyan lehet még mindig működőképes. Az önkormányzati szolgáltatók mindent elkövetnek- kifeszített létszám mellett is- hogy külső építőipari munkák bevállalásával megőrizzék gazdasági stabilitásukat oly módon, hogy a nehézségekből a fogyasztók semmit ne vegyenek észre.

Nap mint nap az ügyfélszolgálatunkon folyamatos dicséreteket kapnak a műszaki és gazdasági kollégák is.

Hogyan tud ilyen hatékonyan működni a Társaság, van valamilyen visszacsatolási rendszer?

A MEKH folyamatos felhasználói elégedettség mérést vár el a szolgáltatóktól, amit a Hivatal rendszeresen ki is értékel. A Heves Megyei Vízmű Zrt. minden évben kimagasló eredményt ér el.

A felhasználók kiemelik, hogy minden nagyobb településünkön van személyesen működő ügyfélszolgálat, Egerben kettő is. Más szolgáltatások, szolgálatók esetén csak e-mailes vagy telefonos ügyfélszolgálat érhető el.

A gazdasági vezérigazgató helyettes asszony a MAVÍZ felügyelőbizottságának is tagja 2017. évtől. Számos elfoglaltsága mellett mire van még ideje mindezek mellett?

A sport remek stresszűző. A víz központi helyet foglal el minden területen az életemben. Imádom a vizet inni- csakis csapvizet- hiszen ismerem a saját akkreditált laborunk és a Nemzeti Népegészségügyi Központ rendszeres, kötelező méréseinek kiváló eredményeit.

Nagyon szeretek úszni, de az élet minden területén hasznos a felszín alá is betekinteni. Nagyon kíváncsi voltam arra is milyen a felszín alatt 20 méter mélyen, ezért 2004-ben az amerikai NAUI készülékes búvártanfolyamon megszerzett Scuba Diver oklevelem a mai napig a szobám falát díszíti. Filmen is csodás a vízi élővilág, de élőben az igazi! A víz összes halmazállapotát szeretem, a hó, a síelés is kedvenc időtöltéseim közé tartozik. A sport is igazán társasággal élvezetes, legfontosabb azonban a család és a barátok, abból lehet igazán töltekezni.

Meséljen az családjáról!

Két felnőtt fiam van, akik Budapesten élnek, az egyik gazdasági -informatikus, a másik gépészmérnök. Az idősebb fiamnál van két gyönyörű unokám, akikkel nagyon szívesen töltöm el a szabadidőmet.

Mit emelne ki zárszóként?

A család nagyon fontos. A vízművesek úgy tartják, hogy két családjuk van, a vízműves és az otthoni. Ki kell emelni a Heves Megyei Vízmű Zrt. kiváló kollektíváját, valamint az évtizedes emberileg és szakmailag is kiemelkedő vezetést.