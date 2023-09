A háztartások túlnyomó többségében a családi költségvetésből a legtöbb pénzt az étkezésre fordítják. Ez érthető is, mivel új ruha, technikai felszerelés nem szükséglet, de enni természetesen minden nap kell. Felgyorsult világban élünk és nagykanállal élvezzük az élet minden percét. Ebben a rohanó időszakban gyakran kihívást jelent a munka összeegyeztetése a családdal, valamint a háztartás fenntartásával. A Wolt házhozszállítással megkönnyítheti az életét, és a főzéssel vagy vásárlással töltött órákat más tevékenységekre cserélheti. Ezenkívül támogatni fog egy modern ökoszisztémát, amelyben mindenki mindenkinek segít. A Wolt kuponok és Wolt kuponkódok felhasználásával pedig még kedvezőbb áron beszerezheti a család vasárnapi menüjét is. Ha szereti megkóstolni a világ egyes konyháit, a kulcs a kulináris élvezetek világába a tenyerében van. A Woltnak köszönhetően nem kell utaznia egy ínyenc kalandért. Nincs más dolga, mint letölteni a könnyen használható, iOS-en és Android-on elérhető Wolt alkalmazást, amelyben többek között más vásárlók beszámolóit, az ételekről készült hiteles fotókat, sőt, az étel pontos helyét is megtalálja. Könnyedén rendelhet egy új gasztronómiai élményt a Wolt oldalon, mindezt otthona kényelméből.

Hasonló nagyszerű ételeket és ételkülönlegességeket találni a Foodora online ételkiszállító kínálatában is. A statisztikák szerint a magyarok leggyakrabban ebédet rendelnek, legnépszerűbb ételeink a hagyományos európai konyha mellett elsősorban az ázsiai ételek, valamint a pizza és az olasz tésztakülönlegességek. Ennek ellenére minden magyarországi városban, ahol a Foodora működik, a büszke hamburger áll a győztes pozícióban. A Foodora kuponok és Foodora kuponkódok felhasználásával pedig megkönnyítheti a család étkeztetési problémáját, akár megtakarítással is.

Ha pedig mégiscsak otthon szeretne főzni, fogadja meg pár tanácsunkat a költséghatékonyabb étkeztetés területén:

Elsőszámú tanács a terv felállítása. Egy kis tervezés nem árt, különösen, ha az étkezési kiadásokat próbálja csökkenteni. Válasszon egy napot a héten, és készítsen menüt a következő hét napra. Így pontosan tudni fogja, mit fog főzni, és milyen alapanyagokra lesz szüksége hozzá. Készítsen bevásárlólistát, és eszerint vásárolj hetente egyszer. Ha még többet szeretne spórolni, akkor előzetesen tekintse meg az üzlet szórólapját, ahol a nagybevásárlást tervezi és vegye be étlapjába az akciós árukból készült ételeket.

Nem kell mindig egy egész csirkét elkészíteni ebédre. A létszámtól függően egy, vagy két csirkéből háromféle finom étel is készíthető. A lecsontozott csontok és a szárnyak húslevesben kiválóak, a combból paprikást készíthetünk, a csirkemellek pedig ízletes pácolásra, vagy natúr párolásra is alkalmasak. Amit eddig egy ebédre költött, e módszer segítségével akár háromra is elég lesz.

A családi költségvetés jelentős része energiaráfordításra megy, amit éppen a főzés növel. Ezért az ételkészítés során is érdemes rá odafigyelni. Használjon például maradékhőt. Az elektromos főzőlap felülete még a főzés befejezése után is forró marad. Ennek köszönhetően akár 5 perccel korábban is kikapcsolhatja a tűzhelyet. Természetesen ez nem vonatkozik a gáztűzhelyre. Használhat fűtött sütőt is. A legolcsóbb módja annak, hogy felforraljuk a vizet a spagettihez vagy a rizshez, ha felgyorsítjuk a forrást. Tehát használjunk vízforralót, és csak utána öntsük a már felforralt vizet az edénybe. És persze a fedőkről sem szabad megfeledkezni főzés közben.

Biztosan sok pénzt költ édességekre. Főleg, ha több gyerek vagy unoka van a családban. Az édességen is lehet spórolni. Próbáljon finom süteményt sütni a különféle csokoládék helyett. Többet spórolhat, ha saját maga készített vagy barátoktól kapott kompótokat vagy lekvárokat használ. Rendkívül praktikusak az ún. száraz sütemények, amiből sokat süthet és rakhat akár készletre is. Nem csak finomabbak és olcsóbbak, mint a vásároltak, de ugyanakkor pontosan tudja, mit tartalmaznak és ez által azt is, hogy mit fogyaszt.

A megtakarítás jelenleg az egyik legfontosabb dolog a háztartásban. Enni és főzni azonban kell, ezért érdemes kipróbálni e apró trükköket. Meglássa majd, hogy hatással lesz a családi költségvetésére is.