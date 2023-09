A vízműves vízszerelők szakmai jellegű megméretésének a története még 2001-ben kezdődött, amikor sor került az első magyarországi tudás- és erőfelmérőre. Az állami tulajdonú Észak-dunántúli Regionális Vízmű rendezte meg az első ilyen jellegű különleges vetélkedőt.

Az elméleti részt akkor a tatai edzőtáborban, a gyakorlati felmérést pedig Dorogon tartották meg, ahol egy családi házas negyedben a meglévő vízbekötések rekonstrukcióját kellett elvégezniük a versengő csapatoknak – akkor még élesben. Az elmúlt évek professzionális módon megszervezett szerelőversenyeihez képest akkor, abban az időben inkább a lelkesedés és az új kezdeményezéshez szükséges bátorság volt jellemző.

Egy dologban a legelső versengés a mai napig egyedülállónak számít, mivel a csapatok előre kiásott árkokban, családi házas övezet bekötéseinek felújítási projektjét végezték el, lakókkal, időnként szüneteltetett ellátással együtt. Az akkor felújított bekötések egyébként még a mai napig is működnek, pedig a verseny egy éjszakai zápor következtében reggel 20-30 centiméteres vízben kezdődött, nehéz körülmények között.

Egerben tizenkét esztendeje, 2011. szeptember 29–30. között a Hotel Flóra, valamint a Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok adott otthon a XI. Országos Víziközmű Szerelőversenynek. A harmincegy csapat az ivóvíz bekötésénél alkalmazott technika és a vízszivattyúzás feladataiban mérte össze a tudását. A szerelésnél, a korábbi évek gyakorlatától eltérően, újítás volt, hogy száraz körülmények között, víz felhasználása nélkül történt. Kizárólag a csapat ügyessége, gyorsasága és a szerelési technológia szakszerű alkalmazása számított, a felhasznált idő függvényében.

Az elmúlt huszonkét esztendőben csak három alkalommal nem tartották meg a vetélkedőt. Az integrációs folyamat egyik hozománya volt a bizonytalanság, ezért tartva attól, hogy nem lesz elég jelentkező, az elnökség 2013-ban nem hirdette meg a vetélkedőt. Majd 2020-ban és 2021-ben a koronavírus-járvány miatt tartottak kényszerű szünetet, tavaly azonban újra megrendezték.

Amikor az ágazatnak talán minden idők legnagyobb kihívásaival és nehézségeivel kellett megbirkóznia, azon a versenyen a Heves Megyei Vízmű Zrt. csapata nyert.

A versengés a kezdetek óta minden évben egy kicsit átalakul, tovább fejlődik, és mindig a legnagyobb figyelemmel kiválasztott helyszínen és körülmények között tartják meg.

Az eltérő rendezők, ötletek miatt minden egyes verseny egyedi. Maradt azonban a háromtagú csapat, a gyakorlati, illetve az elméleti rész. A gyakorlati feladatokat a pályabírók felügyelik, mindkét napon a versenyzők pontokat gyűjtenek, és a végső döntést a zsűri tagjai hozzák meg a megszerezett pontok alapján. Az előző év győzteseként a Heves Megyei Vízmű Zrt. vállalta, hogy Egerben rendezik a XX. Országos Víziközmű Szerelőversenyt. A gyakorlati rész az egri várban, míg az elméleti a Hotel Eger & Parkban lesz. Huszonegy csapat jelentkezett a különleges küzdelemre: tizenkilenc önkormányzati tulajdonú vízmű és két vízipari tag.

Az idén három határon túli szolgáltató is csapatot küld, a Nyugat-Szlovákiai Vízügyi Társaság Rt., a Kovászna Megyei Regionális Szolgáltató (Kézdivásárhely), valamint a Gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű gárdái is összemérik tudásukat a magyarországi csoportokkal. A mostani verseny hagyománnyá erősíti a határon túli csapatok bevonásával azt, hogy az országos versenyből Kárpát-medencei szerelőversennyé alakuljon át a rendezvény. A verseny történetében első alkalommal hirdetnek majd egyéni győzteseket is. A vízműves vízszerelők versengésének a fővédnöke Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. szerint az Országos Szerelőverseny a víziközműszakma egyik legrangosabb hagyományőrző és a tradíciókat tisztelő eseménye, amely nemcsak, hogy évről évre nagy érdeklődésnek örvend, hanem jelentős mértékben még növeli is a víziközműszakma megbecsülését.