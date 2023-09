Mészáros János, a Heves Vármegyei SZC József Attila Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatója 40 éve dolgozik a szakképzésben a 142. tanévében járó patinás gyöngyösi intézményben.

A szolnoki Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán szerzett erőgépész üzemmérnöki diplomát, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen műszaki tanár végzettséget. Gépészeti jellegű szakmai tantárgyakat oktat, így például az ipari gépész szakmán belül gépelemek, műszaki ábrázolás, szerszámgépek felépítése, és még lehetne sorolni. Kiemelkedő szerepet játszik a tehetséggondozásban. Először 1987-ben készítette fel egy géplakatosnak tanuló diákját országos versenyre, és ha csak a döntőkben szerzett első helyek számát tekintjük, 1995. majd 1996. után 2003-ban, 2010-ben és 2023-ban is az általa felkészített versenyző lett az ország legjobbja géplakatos szakmában, illetve idén már az új elnevezéssel ipari gépész szakmában.

– Rengeteg változás volt a pályám 40 éve alatt. Ha csak azt nézzük, hogy 1983-ban még nem volt sem mobiltelefon, sem internet, jól érzékelhető a különbség a feltételekben. Negyven éve még írógépen, indigóval lehetett sokszorosítani az iratokat. Aztán elindult a fejlődés, amit folyamatosan követni kellett. Azt, hogy mi tartott a pályán négy évtizeden át, sokszor próbáltam magamban tisztázni. Amikor idekerültem, megéreztem, hogy öröm együtt dolgozni a diákokkal. Nagy szavaknak tűnhetnek, de alig vártam a nyári szünet végét, hogy újra közösen dolgozhassunk, együtt készülhessünk a szakmunkásvizsgára. A tanári hitvallásom tömör: Követelek tőled, mert tisztellek! Én úgy gondolom, hogy a tanítási-tanulási folyamatban, ha nincs meg a kölcsönös tisztelet – alapvetően a tanár részéről a diák felé, de fordítva is természetesen –, akkor a folyamat nem biztos, hogy eredményes, vagy nem olyan mértékben eredményes, mint ahogyan azt elvárná a tanár a diákoktól. Engem minden nyári szünet után az hozott vissza, hogy biztosan lesz sikerélményem. Lesznek olyan tanulók, akik tényleg akarják és teszik a dolgukat, és tudunk együtt haladni előre – fogalmazott Mészáros János.

A József Attila Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatójának kiváló felkészítő tevékenységét jelzi az is, hogy ez évben az Erasmus+ programban 8 gépésztechnikus tanítványa, három hetet töltött Barcelonában gyakorlaton. Mekes Mihály igazgató szerint ezt nyilvánvalóan meg kellett, hogy alapozza Mészáros János oktatói munkája.

- Iskolánk felszereltsége, tanáraink szakmai és általános felkészültsége lehetőséget biztosít a tehetségek kibontakozására. Korszerű, felújított tanműhelyeink hozzájárulnak a gyakorlati tudás megalapozásához, majd ezt követően duális partnereinknél, valós termelő környezetben sajátítható el a választott szakma. Közel 40 duális képzőhely garantálja a felkészülést 7 ágazat képzési palettájából, a mintegy 600 diákunknak – ismertette Mekes Mihály igazgató. - A legmodernebb és leghatékonyabb oktatási módszerekkel biztosítjuk a felzárkóztatást és tehetséggondozást egyaránt. Interaktív tanulási környezet létrehozásával és IKT eszközök használatának rendszeresítésével élményszerűvé tesszük a tanulást, az önálló ismeretszerzést.

Projekthetek alkalmával a tanulók kézzel fogható produktumokat állítanak elő, melyet hangulatos előadás keretei között mutatnak be diáktársaiknak. Érdeklődési körüknek

megfelelő versenyeken vehetnek részt, ahonnan a legtehetségesebbek a világbajnokságig is eljutottak.

Képzési kínálatunk folyamatosan igazodik a régió, az ország munkaerőpiaci elvárásaihoz és a folyamatosan fejlődő technológiákhoz. Kreatív, rugalmas, versenyképes szaktudással bíró, az ipar 4.0 szempontjainak megfelelő képzésben részesülő fiatalokat bocsátunk ki iskolánkból, akiket felkészítünk az egész életen át tartó tanulásra, az újfajta foglalkozásokhoz, újonnan megjelenő munkakörökhöz való alkalmazkodásra.

Ezeknek köszönhetően az utóbbi években folyamatosan nőtt a beiratkozott tanulók létszáma.

Az egyre népszerűbb Honvéd Kadét Program, az ösztöndíjrendszer, sport, tanulmányi és gyakorlati versenyeredményeink bizonyítják, hogy helyünk van a felnövekvő nemzedék oktatásában, nevelésében, továbbá Heves vármegye és környékének jól képzett szakember utánpótlásában. Iskolánk lassan visszanyeri régi hírnevét és hamarosan elfoglalja méltó helyét megyénk szakmai képzésében.

Oroián Erzsébet, a lőrinci Heves Vármegyei SZC Március 15. Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója a szakképzés eredményessége érdekében kifejtett innovatív tevékenysége révén az általa vezetett iskolát a megye egyik meghatározó szakképző intézményévé tette.

– Iskolánk három megye határán található mesés környezetben, képzéseinket a hagyomány, valamint az új igények ötvözete határozza meg. A régió szakképzett munkaerőigényének kielégítése volt a cél, s ezt a szellemiséget megőrizte intézményünk. A változó igényeknek megfelelően alakítjuk képzéseinket, a jól bevált szakmák mellett új, vonzó, a mai világban biztos elhelyezkedést kínáló képzéseket indítunk – mondta Oroián Erzsébet.

Az igazgató korábban a tanügy mellett a versenyszférában is kipróbálhatta magát. Mint mondta, megtanulta a szervezést, a rendszerben gondolkodást, amit a közoktatásba való visszatérése során kamatoztatott. Sportolói múltja okán győzni szeret.

– Mindig vonzódtam az oktatáshoz. A szülői házból hoztam magammal, hogy felelősséggel és hivatástudattal végzett munkával tartozom annak a közösségnek, amelyhez tartozom. Az a tapasztalatom, hogy az általános iskolában a gyerekek az elsőtől a nyolcadik osztályig már valahogy beskatulyázódnak. A középiskolában nyílnak meg új kapuk a számukra. Ezért a mi nevelő munkánk is más. Nagy hangsúlyt kell fordítsunk a motivációra: akarjanak valamit tenni, elérni. Meg kell tanulniuk, hogy célokat kell kitűzni, mindenért meg kell dolgozni – nem a sikertelenséget megmagyarázni, hanem erőfeszítéseket tenni a célunk elérésére. Iskolánkban ez a szellemiség uralkodik. A varázskulcsot keressük minden gyerekhez, hogy azt akarja elérni, amit mi is jónak látunk. Az eredményességüket egyrészt az befolyásolja majd a munkaerőpiacon, hogy az egyre magasabb szinten követelt szakmai ismereteknek milyen mély közismereti gyökerei vannak. A másik fontos tényező az érettség, amellyel egy fiatal kikerül a munka világába. A digitalizált eszközök használatához nemcsak informatikai ismeretek kellenek, de felelősségtudat is, hiszen egyetlen gombnyomásnak komoly következményei lehetnek. Felelősség azért, amit teszünk, felelősség a családért, a munkatársakét – ezeket a mindenkori emberi értékeket adjuk át a diákjainknak. Ezekkel természetesen nekünk is rendelkezni kell, hogy átadhassuk – fogalmazott Oroián Erzsébet.

Az igazgató azt is kiemelte, hogy nagy bizalomban és biztonságban végezhetik a munkájukat: a fenntartó mindenben gondoskodik róluk, és Lőrinci Város Önkormányzata is mellettük áll.

(Főoldali képünk forrás: Beküldött fotó)