Ilyen típusú álláslehetőségek egyebek mellett a SzegedAllas.hu kínálatában is időről időre felbukkannak, ami mindenképpen indokolttá teszi a portál nyomon követését a logisztika után érdeklődőknek. Íme egy kis ízelítő az itt: https://szegedallas.hu/allasok/raktarozas-logisztika megjelenő álláslehetőségekből!

Raktáros

A raktáros pozíció egyértelműen a leggyakrabban előforduló lehetőség a logisztikai álláskategória alatt. Ezen munkakörök esetében a mindennapi feladatok általában olyan tevékenységekből állnak, mint például a beérkező áruk lepakolása, a kimenő áruk szállításhoz történő előkészítése, a raktáron belül történő anyagmozgatás, a készletellenőrzés, a csomagolás, valamint a raktárrendezés és a raktári rend fenntartása.

A pozíció betöltéséhez általában középfokú végzettségre, targoncás jogosítványra, továbbá felhasználói szintű számítógépes ismeretekre van szükség. Emellett a személyes tulajdonságok kapcsán a jó problémamegoldó képesség, a rugalmas személyiség és precíz munkavégzés is gyakran megjelenik az elvárások között.

Raktárkezelő és adminisztrátor

Raktárkezelő és adminisztrátor munkakörre vonatkozó álláslehetőség szintén volt már elérhető a SzegedAllas.hu felületén. A pozíció egy meglehetősen komplex feladatkört foglalt magában, amibe többek között a raktárkezelés, a fuvarszervezés, a telefonos és személyes ügyfélkiszolgálás, a számlázás, a kintlévőség-kezelés, sőt, még az áruszállítás is beletartozott.

Az állás felelősségteljességéből adódóan az elvárások is magasabbak voltak: minimum középfokú végzettségre, az MS Office alkalmazások magabiztos ismeretére, kereskedelmi és ügyfélszolgálati tapasztalatra, B kategóriás jogosítványra és vezetési rutinra is szükség volt az esélyes pályázáshoz. Mindezen kívül pedig a nagyfokú önállóság, a kiváló kommunikációs képesség, a pontosság és a precizitás is a részét képezte a követelmények listájának.

Raktárvezető

Raktárvezetői állás megjelenésére ugyancsak volt már példa a szegedi állásportálon, és a felelősségek itt sem voltak elhanyagolhatóak. A pozíció ugyanis olyan feladatokkal járt együtt, mint például a raktári folyamatok teljeskörű napi irányítása, a raktári munkaerő koordinálása, a készletvezetés felügyelete, napi és heti riportok készítése a cégvezetés felé, a raktári folyamatok optimalizálása, a raktár szabályainak betartatása, továbbá a vállalat különböző egységeivel való kapcsolattartás.

Az elvárások listájában pedig a minimum középfokú végzettség, a gyártó területen szerzett vezetői tapasztalat, valamint a felhasználói szintű számítógépes ismeret (főként MS Office) szerepelt. A targoncavezetői engedély, illetve a vállalatirányítási rendszerek használatában való jártasság külön előnyt jelentett az elbírálás során.

Rakodó

Persze a logisztikán belül egyszerű betanított fizikai munkákat is lehet találni. Egy korábbi rakodó állás esetében például a feladatkör csupán teherautóra történő fel- és lepakolásból, illetve egyéb anyagmozgatói tevékenységekből állt, amire gyakorlatilag bárki eséllyel pályázhatott, aki megbízható és terhelhető volt, továbbá jó kommunikációs- és együttműködő képességgel rendelkezett.