A készletkoordinátor feladatai

A készletkoordinátor egyik legfontosabb és legalapvetőbb feladatát a készletek nyilvántartása jelenti. Felelős a készletek pontos és naprakész nyilvántartásáért, beleértve az áruk mennyiségét, értékét és a raktárban való elhelyezkedését. Feladata továbbá a készletellenőrzés is, vagyis gondoskodnia kell a megfelelő mennyiségű és minőségű áruk rendelkezésre állásáról, valamint a hiányzó, esetleg elavult és/vagy hibás termékek azonosításáról.

A munkakör részét képezheti mindemellett a megrendelések kezelése is. Ennek értelmében a készletkoordinátornak felelőssége lehet, hogy az áruk fogyása esetén elindítsa a beszerzési folyamatokat, ügyelve arra, hogy az új áruk időben megérkezzenek. A feladatok azonban még itt sem érnek véget, hisz a raktárüzemeltetéssel kapcsolatban is felmerülnek teendők. Ilyen például a biztonságos, előírás szerinti tárolás biztosítása, valamint az általános raktári rend fenntartása.

A készletkoordinátornak mindezen felül riportokat és kimutatásokat is szükséges készítenie a munkája során, olyan adatok feldolgozásával, mint a készletforgalom vagy a készletekkel kapcsolatos költségek. Végezetül pedig a kommunikációs teendőket sem hagyhatjuk ki a sorból, hisz a pozíció betöltője a beszállítókkal, a raktárkezelőkkel és az irodai munkatársakkal is kapcsolatban áll annak érdekében, hogy biztosítsa az áruk hatékony mozgását és a rendelések időben történő teljesítését.

Elhelyezkedés készletkoordinátor pozícióban

Salgótarjánban Salgótarján egyik állásportálja, a SalgotarjanAllas.hu felületén már volt is példa a készletkoordinátor állás megjelenésére. Egészen pontosan készletkoordinátort és egyben minőségellenőrt keresett egy tűzgátló termékek gyártásával foglalkozó cég, ahol is a készletkezeléssel kapcsolatos teendők számos minőségellenőrzési munkafolyamattal is kiegészültek.

Ha tehát érdekelnek az ilyesfajta lehetőségek, mindenképpen érdemes nyomon követned a SalgotarjanAllas.hu weboldalát, amely felületen a gyártás, termelés és a raktározás, logisztika álláskategória alatt is előfordulhatnak készletkoordinátor vagy ahhoz hasonló pozíciók.

A készletkoordinátor pozíciók elvárásai

A készletkoordinátor pozíciók jellemzően már középiskolai végzettség birtokában is betölthetőek. A raktári, minőségellenőrzési vagy egyéb logisztikai területen szerzett tapasztalat pedig fontos előnynek számíthat a pályázatok elbírálása során. Ezenkívül általános elvárás még a felhasználói szintű számítógépes ismeretek és az irodai szoftverek használatának képessége, amit az olyan feladatok indokolnak, mint például a készletnyilvántartások vezetése vagy a különböző adatkezelési tevékenységek.

Mindemellett persze bizonyos személyes tulajdonságok is elengedhetetlenek az eredményes helytálláshoz, beleértve a kitűnő időmenedzsmentet, amire a határidők kezelése céljából van szükség. Fontos továbbá a kiváló kommunikációs készség is, hisz a készletkoordinátor több, különböző területen tevékenykedő kollégával is kapcsolatot kell tartania. Végezetül pedig a pontosságról és a precizitásról sem feledkezhetünk meg, tekintve, hogy a pontos adatkezelés és az áruk hatékony elrendezése is a pozíció feladatkörének a részét képezi.