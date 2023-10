Elérhető értékesítői pozíciók Debrecenben

Miként arra a bevezetőben is utaltunk, Debrecen városa meglehetőségen széles palettán kínálja az értékesítői álláslehetőségeket. Számos iparágban adódhat mód ebben a pozícióban történő elhelyezkedésre, beleértve például a kereskedelmi szektort, az informatikát és szoftveripart, a turizmust és vendéglátást, az egészségügyet és gyógyszeripart, az autóipart és nem utolsósorban az ingatlan és ingatlanfejlesztés területét is.

Az ilyesfajta hirdetések egyebek mellett a DebrecenAllas.hu kínálatában is megtalálhatóak, a területi és kereskedelmi képviselői állások például visszatérő lehetőségnek számítanak. Ezen munkakörök kapcsán általában egy adott területhez kötődően, egy cég képviseletében kell ellátni értékesítői feladatokat. Mindez többek között magában foglalja a piackutatást és az adatgyűjtést, az új potenciális partnerek felkeresését, a meglévő partnerek túraterv szerinti látogatását, a különböző szerződéskötéseket, illetve a vezetőség felé történő riportálást is. A pozíció tehát jellemzően egy igazán dinamikus, sok utazással és tárgyalással tarkított feladatkörrel jár együtt.

Ahogy arra a korábbiakban is utaltunk, értékesítői munkakört nem csak a kereskedelemben, hanem akár az informatikai szektorban is be lehet tölteni. Efféle pozíció megjelenésére ugyancsak volt már példa a DebrecenAllas.hu kínálatában, mikor is egy nyomtatók nagykereskedelmével és bérbeadásával, valamint más informatikai eszközök értékesítésével foglalkozó vállalathoz kerestek értékesítési menedzsert. Itt a feladatokat a különböző üzemeltetési szolgáltatások ellátása, illetve az IT-s és irodai eszközök nagyvállalatok számára történő értékesítése jelentette. Emellett egy IT-s értékesítőnek feladata lehet még a termékbemutatás, az üzleti igények átfogó felmérése, továbbá az árajánlatok összeállítása is.

Végezetül pedig a jól ismert gépjármű értékesítői munkakör sem maradhat ki a sorból, amelynek megjelenése szintén nem példa nélküli a debreceni állásportál esetében. Egy ilyen állás kapcsán szintén változatos feladatkörrel lehet számolni, hisz egy gépjármű értékesítő többek között az ügyféltárgyalások leszervezéséért, az ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartásért, az adminisztrációs feladatok elvégzéséért, a társosztályokkal történő együttműködésért, a marketingkampányokban való részvételért, valamint az értékesítési folyamatok lebonyolításáért is felel. Összességében tehát szintén egy ideális választás lehet azok számára, akik mozgalmas értékesítői állást keresnek.

Milyen kvalitások tesznek valakit alkalmassá az értékesítői karrierre?

Az értékesítői pozíciók esetében jellemző, hogy az elvárások nem elsősorban az úgynevezett hard skillekre, hanem sokkal inkább a soft skillekre fókuszálnak. Persze a középfokú végzettség és a felhasználói szintű számítógépes ismeretek valamennyi esetben alapvető követelményként fogalmazódnak meg, de emellett kitüntetett szerepet kapnak az egyes interperszonális készségek is.

Ilyen például a kiváló tárgyaló- és kommunikációs képesség, amire egyrészt az információátadás, másrészt pedig a meggyőzés és az ügyféllel való közös hang megtalálása érdekében van szükség. Fontos továbbá a nagyfokú empátia is, hisz az értékesítőnek reflektálnia kell az ügyfeleinek igényeire és problémáira, továbbá hatékony megoldást kell javasolnia azokra.

A sorból mindemellett a kitartás és az elszántság sem maradhat ki, az értékesítői szakmában ugyanis általában meghatározott értékesítési célokhoz kell alkalmazkodni, aminek teljesítése az értékesítő érdeke is, hisz jellemzően teljesítményarányos prémiumrendszerben dolgoznak. Végezetül pedig a tanulékonyságról és a termékkel/szolgáltatással kapcsolatban szerzett mély ismeretekről sem feledkezhetünk meg, mivel csak ezek birtokában tudja az értékesítő megalapozni a hitelességét, ami elengedhetetlen ebben a szakmában.