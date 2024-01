Mit is jelent az ergonomikus kialakítás?

Kezdjük talán az alapvető kérdéssel, hogy mit is jelent az ergonomikus kialakítás. Lényegében az ergonómia a testet és az egészséget figyelembe vevő kialakítás, akár bútorok, akár munkafolyamatok esetében. Nem véletlen, hogy ez kulcsfontosságú ülőmunka esetében. Hogyan tudjuk tehát kiválasztani a megfelelő irodai széket, amely ergonomikus és ezáltal biztosítja egészségünket? Az ergonomikus kialakítás az irodai székek esetében elsődlegesen a személyre szabhatóságot jelenti. Az állítható ülésmagasságnak köszönhetően biztosítani tudjuk a helyes ülőpozíciót, azaz a combod és lábszárad által bezárt 90 fokos szög meglétét. A háttámla döntésszögének állíthatósága biztosítja gerinced egészségét. Az ideális ugyanis a 100 fokos szög lenne. Ebben az esetben ugyanis hátad teljes egésze érinti a háttámlát, valamint a dőlésszög nem túlzottan meredek. Valamint ezen dőlésszög betartása abban is segít majd, hogy nyakad és fejed teljesen függőleges legyen, amely jelentősen csökkenti nyakad terhelését. Végezetül, a karfák állítható magassága elősegíti, hogy a fel- és alkarod által bezárt szög szintén 100 fokos legyen. Ennek köszönhetően vállad és nyakad kevesebb terhelésnek lesz kitéve az ülőmunka során.

Forrás: 22Imagesstudio - stock.adobe.com

Hogyan lehet asztalunk is ergonomikus?

A fent említett szempontok figyelembevételével könnyedén ki tudod választani a tökéletes széket. Ez nagyszerű kezdés, ideális esetben azonban íróasztalod is ergonomikus kialakítású kellene, hogy legyen. Ergonomikus kialakítást pedig az állítható magasságú íróasztalokkal érhetsz el. Ezek alapvető jellemzője – mely nevükből adódóan valószínűleg egyértelmű -, hogy magasságuk egyedi igényekhez igazítható. Ennek két nagyszerű előnye van.

Elsődlegesen, ezen funkció segítségével asztalod magasságát könnyedén tudod saját testmagasságodhoz, valamint irodai székedhez igazítani. Mindezek által az ülés is kényelmesebbé válik, valamint a monitor is a tökéletes magasságban helyezkedik majd el. Ez érthető okokból csökkenti a hátadra és válladra nehezedő nyomást, és ezáltal az ülőmunka negatív egészségügyi hatásait.

Forrás: epiximages - stock.adobe.com

Másodlagosan pedig, egy állítható magasságú asztal használatával az ülőmunkát könnyedén kombinálhatod és variálhatod állva töltött munkavégzéssel. Mivel az óránkénti tíz perc szünet a minimum követelmény lenne egészségügyi szempontból, könnyedén beláthatjuk, hogy a hosszabb ülés megszakítása mindenképpen előnyös. Már napi 30-60 perc állva töltött idő is sokat segíthet. Az állva való munka kapcsán fontos megjegyezni, hogy mindenképpen a fokozatos bevezetése ajánlott. Ennek oka, hogy a tartós állás is megterhelő lehet gerincednek, amennyiben nincs hozzászokva. Emiatt is tanácsod tehát minél korábban elkezdeni, és rövidebb időszakokkal hozzászoktatni testedet.

A fenti tippek betartásával az ergonomikus iroda kialakítása nem okozhat problémát. A Liftor oldalán a minőségi bútorok mellett rengeteg tippet és hasznos információt találhatsz a téma kapcsán.