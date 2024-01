Gépészmérnök

A gépészmérnökök azok a szakemberek, akik tervezik, fejlesztik és felügyelik a gépek, berendezések és mechanikai rendszerek működését és gyártását. A pozícióra Hatvanban és környékén is többször toboroztak már szakembereket, ezt bizonyítja a HatvanAllas.hu kínálata is, ahol nem egyszer elérhető volt ilyen típusú lehetőség.

Mindez nem véletlen, hisz a gépészmérnökök olyan feladatokat látnak el, amelyek kiemelt szereppel bírnak a gyártást illetően. Feladatuk például a tervezés és a fejlesztés, valamint az új technológiák kidolgozása, többek között a CAD szoftverek segítségével. Emellett tevékeny részt vállalnak a gyártási folyamatok optimalizálásában és az automatizáció fejlesztésében.

Munkájuk projektmenedzseri teendőkkel is kiegészülhet, beleértve például a költségtervezést, a csapatok koordinálását, illetve a határidők nyomon követését a fejlesztési és gyártási fázisok során. Mindemellett pedig rendszeresen vizsgálják, elemzik és tesztelik a gépeket és rendszereket a megfelelő működési teljesítmény biztosítása érdekében.

Karbantartó mérnök

A karbantartó mérnök pozíció szintén azon műszaki álláslehetőségek egyike, amely már elérhető volt a HatvanAllas.hu kínálatában: https://hatvanallas.hu/allasok/mernok-muszaki-villamossagi. A felelősségek természetesen egy ilyen munkakör kapcsán is változatosak és sokrétűek. A karbantartó mérnökök felelnek ugyanis a karbantartási folyamatok kidolgozásáért, beleértve azok optimalizálását és időzítését. Gondoskodniuk kell továbbá a gépek rendelkezésre állásának maximalizálásáról, illetve a meghibásodások minimalizálásáról.

Fontos feladatuk emellett a hibadiagnosztika is, amelynek során felmérik az esetlegesen felmerülő hibákat, és megoldásokat dolgoznak ki a javításukra és a későbbi megelőzésükre. Tevékeny részt vállalnak ezenkívül a gépek beüzemelésében és telepítésében, sőt, képzik és irányítják is a karbantartó csapatokat ezen folyamatok során. Nem utolsósorban pedig nagy figyelmet fordítanak az iparági szabályozások betartására és betartatására, illetve a munkájukkal kapcsolatos dokumentációk vezetésére és frissítésére.

Műszaki gazdálkodási szakügyintéző

Mindezek mellett a hatvani portál mérnök, műszaki és villamossági álláskategóriája alatt akár olyan lehetőségekbe is bele lehet futni, amelyek a műszaki mellett más területekhez is kötődnek. Ilyen például a műszaki gazdálkodási szakügyintézői pozíció, ahol a feladatkör különböző gazdasági tevékenységekkel is kiegészül.

Ebbe többek között beletartoznak bizonyos projektmenedzseri teendők, a költségvetéskezelés, illetve a műszaki és gazdasági tanácsadás. A munkakörnek továbbá része lehet a beszerzés is, vagyis a potenciális beszállítók felkutatása, az ártárgyalások lebonyolítása és maga a beszerzés megvalósítása. Emellett egy műszaki gazdálkodási ügyintézőnek különböző adminisztratív teendői is akadnak: adatokat gyűjt, riportokat és kimutatásokat készít a projektek előrehaladásáról, valamint részt vesz a szakmai dokumentációk elkészítésében.