Irodai adminisztrátor

Az irodai munkák kapcsán az egyik legyakrabban előforduló pozíció az adminisztrátori munkakör. Adminisztrációs feladatok ellátására ugyanis valamennyi vállalatnak szüksége van. Ebbe több minden is beletartozhat, továbbá a cégek iparágától és tevékenységi körétől függően bizonyos eltérések is adódhatnak a feladatok tekintetében. Bizonyos tevékenységekkel ugyanakkor szinte minden adminisztrációs munkatársnak számolnia kell.

Ilyen például az e-mailek kezelése, a telefonhívások fogadása, valamint a postai ügyintézés, ami alapvető része a munkakörnek. Jellemző feladat a dokumentumkezelés is, beleértve azok szerkesztését, archiválását, lefűzését vagy akár továbbítását is. Az adminisztrátorok tevékenységeinek ezen felül fontos szeletét teszi ki az adatbevitel, amelynek során adatokat rögzítenek, frissítenek vagy kezelnek az adatbázisokban és egyéb szoftverekben, illetve előkészítik azokat az elemzésekhez.

Feladatuk mindemellett az irodaszervezés is, vagyis rendszerezik az irodaszereket, és gondoskodnak az irodai felszerelések karbantartásáról. Összességében tehát sokoldalú feladatokat látnak el, amelyek mind az iroda hatékony működését szolgáljak. Nem véletlen, hogy a pozíció meglehetősen nagy népszerűségnek örvend az álláskeresők körében. Megpályázására egyébként Gyöngyösön is nyílhat esély, a GyongyosAllas.hu kínálatában például már többször is előfordult gyöngyösi irodai adminisztrátori munkalehetőség.

Logisztikai ügyintéző

Az említett gyöngyösi portál felületén logisztikai ügyintézői munkakör megjelenésére is volt már példa. Egy logisztikai ügyintéző a logisztikai folyamatok hatékony irányításában és koordinálásában játszik fontos szerepet. Felelős lehet a szállítások megszervezéséért, valamint a szállítmányok nyomon követéséért az indulástól egészen az érkezésig.

Feladatai közé tartozhat továbbá a raktárkezelés is, beleértve a készletek nyilvántartását és a készletmozgások adminisztrálását. Ha pedig már adminisztráció, egy logisztikai ügyintézőnek szerepe van az okmányok, szállítási papírok és egyéb logisztikai dokumentumok kezelésében és nyilvántartásában. Mindezen kívül pedig ütemezi a szállításokat, valamint kapcsolatot tart a beszállítókkal, szállítmányozási vállalatokkal és a cégen belül más részlegekkel.

Pénzügyi adminisztrátor

Végezetül pedig a pénzügyi adminisztrátor munkakör sem maradhat ki a sorból, hisz ennek feltűnésére ugyancsak van esély az adminisztráció, irodai munka álláskategória alatt. A pozíció – ahogy arra a megnevezése is utal – főként adminisztratív tevékenységekkel jár együtt a pénzügyi területhez kötődően. Ebbe beletartozhat a pénzügyi adatok rögzítése és kezelése, a pénzügyi kimutatások előkészítése, sőt, még a számlázás és számlakezelés is.

Ezenfelül a pénzügyi adminisztrátoroknak kapcsolattartói tevékenységeik is akadnak: kommunikálnak például a cég partnereivel, ügyfeleivel vagy akár a hatóságokkal is (pl.

adóhatóság). Nem utolsósorban pedig elvégeznek minden olyan ad-hoc jellegű adminisztratív feladatot, amelyek az üzleti és pénzügyi folyamatok optimalizációját szolgálják.