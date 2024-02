Felszolgálói állások

A vendéglátós álláslehetőségek között a felszolgálói pozíciókra vonatkozó álláshirdetésekkel lehet találkozni az egyik leggyakrabban. Ezt megerősíti az EgerAllas.hu weboldala is, ahol az álláskínálatnak visszatérői szereplői a felszolgálói munkakörök.

Ilyen típusú lehetőségeket például éttermek, kávézók, bárok vagy akár szállodák is szoktak hirdetni, vagyis meglehetősen széles a választék az elhelyezkedési opciók tekintetében. A feladatok ily módon a munkakörnyezettől függően mutathatnak bizonyos eltéréseket, ugyanakkor alapvetően hasonló tevékenységek köré épülnek. Ilyen például a vendégek fogadása, az étlap és itallap ismertetése, továbbá a rendelések felvétele.

A felszolgáló értelemszerűen a megrendelt ételek/italok szervírozásáért is felel, valamint olykor a számlázást és a fizettetést is lebonyolítja. Mindemellett pedig különösen odafigyel a vendéglátóhely, illetve az asztalok rendjének és tisztaságának fenntartására is.

Konyhai pozíciók

Az EgerAllas.hu álláskínálatában a konyhai pozíciók is meglehetősen gyakoriak és változatosak. Példának okáért a konyhai kisegítő munkakör többször is fellelhető volt már a portálon. Ezen pozíció jellemzője, hogy semmilyen előképzettséget vagy tapasztalatot nem igényel, hanem a munkáltatók sokkal inkább a hozzáállásuk alapján szűrik a pályázókat.

A feladatok teljes egészében betanított tevékenységekből állnak, beleértve az alapanyagok főzőmunkához történő előkészítését, a konyhai eszközök és berendezések tisztítását, a mosogatást, valamint a konyhai személyzet munkájának támogatását. Összességében tehát gyorsan elsajátítható, ugyanakkor szervezettséget és jó állóképességet igénylő feladatokkal kell számolni egy ilyen munkakör kapcsán.

Más a helyzet a szakács pozíciók esetében, amelyek már a szakács képesítés meglétét, és sok esetben releváns tapasztalatokat is kérnek a pályázóktól. Azok, akik ezekkel rendelkeznek meglehetősen jó helyzetben vannak, hisz egyebek mellett hagyományos éttermekben, pizzériákban, bisztrókban és különböző tematikus éttermekben is elhelyezkedhetnek Eger városában.

Szállodai munkalehetőségek

Mindezek mellett pedig a vendéglátáson belül szállodai pozíciókban is megannyi lehetőség adódhat az elhelyezkedésre. Különösen gyakoriak például a recepciós állások, ahol általában a vendégfogadásért és útbaigazításért, a foglalások kezeléséért, az információnyújtásért, valamint a pénzügyi tranzakciók, azaz a fizettetések lebonyolításáért kell felelni. A munkakörre jellemző, hogy a feladatok ellátásához kiemelt fontossággal bír a jó kommunikációs képesség, és a külföldi vendégekből adódóan az idegennyelv-tudás is. Amennyiben szállodai állás érdekli Egerben, itt tájékozódhat a lehetőségekről.

Egy másik visszatérő szállodai pozíció, a szobalány munkakör esetében pedig a rendszeretet kerül az előtérbe, hisz az ilyen jellegű állások kapcsán a szobák takarítása, a fürdőszobák tisztítása, valamint a szobák kellékeinek cseréje (pl. törölközők, ágyneműhuzatok stb.) jelenti a mindennapi feladatokat.