Pultos

A pultos állás állandó, vagy legalábbis visszatérő szereplője a budaörsi álláskínálatnak. Megjelenésére a város álláspiacára specializálódott BudaorsAllas.hu kínálatában is több esetben volt már példa. A munkakörre jellemző, hogy számos környezetben betölthető, hisz egyebek mellett cukrászdákba, éttermekbe és gyorséttermekbe, valamint természetesen italozókba is meglehetősen gyakran keresnek pultosokat.

Az eltérő környezetből adódóan a pozícióval járó feladatok is mutathatnak bizonyos eltéréseket, ám ettől függetlenül a munkakör gerincét általánosságban hasonló tevékenységek adják. Ezek között említendő a vendégek fogadása és kiszolgálása, rendeléseik felvétele, a kérdéseik megválaszolása, valamint a fizettetés lebonyolítása is. Az italozók esetében a pultosok azok, akik a megrendelt italokat elkészítik, illetve szervírozzák azokat. Mindemellett a pozíció betöltőjének ugyancsak alapvető felelőssége, hogy rendben tartsa a munkakörnyezetét, jelen esetben a pultot.

Szakács, konyhafőnök

A vendéglátós állások között a nagy szaktudást igénylő pozíciók is igencsak gyakoriak. Itt említendőek meg a szakács álláslehetőségek, amelyek többek között hagyományos éttermekben, tematikus éttermekben vagy akár szállodai éttermekben is betölthetőek Budaörsön, illetve környékén. Sőt, ezen felül akár konyhafőnökként is adódhat lehetőség az elhelyezkedésre, ahol a felelősségek még szélesebb körűek.

Egy konyhafőnök ugyanis az az étlap megtervezéséért, az alapanyagok beszerzéséért, a higiéniai és biztonsági szabályok betartatásáért, továbbá a receptúrák fejlesztéséért egyaránt felel. Ezenkívül pedig fontos és megkerülhetetlen feladata, hogy menedzselje a személyzet munkáját.

Ez alatt értendő többek között a séfek, konyhai munkások és segédek munkavégzésének felügyelete, a munkaidejük megtervezése, továbbá a munkafolyamatok koordinálása is. Összességében tehát kiemelten nagy felelősség hárul egy konyhafőnökre, éppen ezért ezen pozíciók több éves rutint, és kiemelkedő szakmai tudást kívánnak a pályázóktól.

Recepciós

A vendéglátós álláslehetőségek persze nem csupán az éttermi vagy egyéb vendéglátóhelyeken betölthető pozíciókat foglalják magukban. A szállodai állások szintén rendszeresek a nagyobb portálok felületein. Ezen belül is kiemelendőek a recepciós munkák, amelyek fókuszában a kapcsolattartás és az adminisztráció áll.

A recepciósok azok, akik fogadják és regisztrálják az érkező vendégeket, valamint útbaigazítást és információkat nyújtanak a számukra. Kezelik a foglalásokat, illetve kapcsolatot tartanak a vendégekkel/érdeklődőkkel telefonon és e-mailen keresztül egyaránt. A teendőik adminisztratív kötelességekkel is együtt járnak, különös tekintettel a vendégadatok rögzítésére, a különböző dokumentációk vezetésére és a szobakulcsok kezelésére. Mindezek mellett pedig a recepciósok a pénzügyi tranzakciók lebonyolításáért is felelnek, azaz kiállítják a számlákat és fizettetnek.