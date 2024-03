Adminisztrációs ügyintéző

Az ügyintézői pozíciók a leggyakoribb adminisztrációs álláslehetőségek Nagykanizsán. Megjelenésükre és elérhetőségükre például a NagykanizsaAllas.hu weboldalán is volt már precedens, amely portál a hirdetések tekintetében kifejezetten a város álláspiacával foglalkozik.

Egy ilyen munkakör esetében meglehetősen sokrétű feladatokkal lehet számolni, amelyek elsődleges célja az adott vállalat vagy intézmény mindennapi hatékony működésének, az üzleti folyamataik gördülékenységének biztosítása. Ez többek között olyan teendőket foglal magában, mint például a dokumentumkezelés, a belsős munkatársakkal és a külsős ügyfelekkel történő kapcsolattartás, valamint az időpontfoglalások és találkozók megszervezése.

Ezenkívül az ügyintézőknek rendszerint adatbeviteli tevékenységeik is adódnak, amelyek értelmében új adatokat rögzítenek (pl. ügyféladatok, számlázási információk stb.) és naprakészen tartják az adatbázisokat. Olykor pedig akár a pénzügyi adminisztrációból is kivehetik a részüket, azaz előfordulhat, hogy a számlázás, a költségek nyomon követése, továbbá a banki tranzakciók kezelése szintén a felelősségeik részét képezi.

Fuvarszervező

Logisztikai területen ugyancsak adódhat lehetőség adminisztratív feladatokkal is járó pozíciót betölteni. A fuvarszervezői munkakör például épp ilyen, ahol is az alapvető felelősséget a fuvarok megtervezése és optimalizálása jelenti. Emellett ugyanakkor számos adminisztrációs kötelesség is megtalálható a feladatlistában.

Ilyen például a fuvarokhoz kapcsolódó dokumentumok kiállítása (pl. fuvarokmány, szállítólevél, számla stb.), a raktárkészletek nyomon követése, továbbá a sofőrökkel és az ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartás. Nem utolsósorban pedig mivel a fuvarok kivitelezését és megvalósulását rengeteg tényező befolyásolhatja, így a váratlanul fellépő problémák és nehézségek megoldása szintén egy megkerülhetetlen része a munkakörnek.

Értékesítési asszisztens

Az értékesítés szintén egy olyan terület, ahol megannyi adminisztrációs kötelességnek kell eleget tenni. Ezt sok esetben az értékesítési asszisztensek végzik, akik többek között a megrendelések kezelésében, az árajánlatok előkészítésében, valamint az ügyfél- és partnerkapcsolatok fenntartásában játszanak kulcsszerepet.

Adminisztratív feladatuk ezenkívül az adatbevitel és az adatkezelés is, sőt, az értékesítési jelentések és kimutatások összeállításában is aktívan közreműködhetnek. Mindemellett pedig akár szervezői tevékenységeik is akadhatnak, gondolva itt például bemutatók, értékesítési találkozók megszervezésére.