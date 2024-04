Hirdetés 43 perce

Kitűnően kommunikálsz és érdekel a kereskedelem? Helyezkedj el üzletkötőként Lajosmizsén vagy környékén!

A kereskedelmi szektor egy rendkívül változatos iparág, ahol több izgalmas és sokrétű pozícióban is adódhat lehetőség az elhelyezkedésre. Ezek közé tartozik az üzletkötői munkakör is, amely akár Lajosmizsén és környékén is elérhető lehet azon álláskeresők számára, akik kitűnő kommunikációs képességekkel és kereskedelmi szemlélettel rendelkeznek!

Helyezkedj el üzletkötőként Lajosmizsén vagy környékén! Forrás: freepik.com

Milyen feladatokra számíthatsz az üzletkötői állások kapcsán? Az üzletkötők bizonyos tekintetben a cég arcai az ületi világban, meghatározó szerepük van a sikerességet és az eredményes működést illetően. Alapvető feladatuk, hogy a piackutatásaik révén potenciális ügyfeleket azonosítsanak be, illetve új együttműködésekről állapodjanak meg. Ehhez természetesen tárgyalásokat bonyolítanak le, amelyek során felmérik az igényeket, bemutatják az általuk képviselt cég termékeit/szolgáltatásait, továbbá körvonalazzák egy esetleges együttműködés körülményeit és feltételeit. Gyakran az árajánlatok kidolgozásában is részt vesznek. Az ezzel kapcsolatos felelősségük mértékét jelentősen meghatározza, hogy milyen iparágban, például nagy vagy kiskereskedelmi szektorban tevékenykednek. A nagykereskedelmi szektorban sok esetben több, az értékesítési osztályon dolgozó munkatárs is segítheti az üzletkötők munkáját, míg a kiskereskedelemben az ilyen jellegű feladatok egésze az üzletkötőkre hárul. Persze nem csak az új ügyfelek megszerzése, hanem a meglévők megtartása, illetve a velük való kapcsolattartás is egy fontos szelete a munkakörnek. Az üzletkötők ennek értelmében rendszeresen kommunikálnak az ügyfelekkel, sőt, bizonyos időközönként személyes látogatásokat is tesznek. Ezek alkalmával pedig átbeszélik a felmerülő igényeket (pl. az áruszállítással, rendelésekkel kapcsolatban), illetve az esetleges kihívásokat, nehézségeket. Hol találkozhatsz ilyen álláslehetőségekkel? Az üzletkötői pozíciók meglehetősen gyakori szereplői az álláskínálatnak, akár Lajosmizse vagy környéke vonatkozásában is. Érdemes lehet például figyelemmel kísérni a LajosmizseAllas.hu weboldalát, ahol a közelmúltban is elérhetővé vált egy ilyen típusú pozíció: egészen pontosan borász-üzletkötő állást hirdetett az egyik közeli munkáltató. Egy ilyen típusú állás kapcsán természetesen a feladatlista számos szakmai tevékenységgel is kiegészül (pl. a pincében folyó munkálatok koordinálása, palackozás stb.). Nem kell ugyanakkor megijedni, hisz az említett portálon számos egyéb, kimondottan csak a szakma kereskedelmi aspektusára fókuszáló üzletkötői álláslehetőség is előfordulhat. Találhat például még eladói állást lajosmizsei Nemzeti Dohány és Italboltba. Milyen elvárásoknak kell eleget tenned az üzletkötői pozíciók esetében? Az üzletkötői állások betöltésére általában kommunikatív, kiváló tárgyalástechnikával és kereskedelmi szemlélettel rendelkező munkavállalók jelentkezését várják a hirdetők. A kereskedelem berekin belül ez már egy magasabb pozíció, így az értékesítésben szerzett tapasztalat ugyancsak általános elvárás lehet. Ahogy elvárás lehet a B kategóriás jogosítvány megléte is, amit a munkakör jellege indokol, hisz az üzletkötők mindennapjai általában rengeteg utazással és ügyféllátogatással telnek. Mindezen kívül pedig a magabiztos számítógépes ismeretekre vonatkozó követelmények is gyakran megjelennek az álláshirdetésekben, különös tekintettel a Wordre és Excelre, amit a munkakör adminisztratív része tesz szükségessé.



Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!