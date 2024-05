Az ortopédiai panaszok a mindennapjaink részévé váltak?

Az egyre nagyobb számban megjelenő mozgásszervi panaszok hátterében összetett folyamatok húzódnak. Az ortopédiai betegségek elterjedését nem lehet egyértelműen a modern civilizáció rovására írni, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy modern világunk igenis hatást gyakorol mozgásszervrendszerünkre.

Az ülő életmód az emberek fizikai egészségére is rányomja a bélyegét. Ehhez kapcsolódik a genetika és az életkorral jelentkező ízületi kopásos folyamatok összjátéka. Ha ezeket mind számba vesszük, akkor már nem is annyira meglepő, hogy egyre több ember küzd ízületi fájdalommal, térd- és vállfájdalommal, valamint különféle, gerincet érintő problémákkal.

Úgy tűnik, felgyorsult világunkkal az egyre gyengülő ízületeink már nem, vagy csak nehezen tudnak lépést tartani.

Tudatosság a kulcs az ortopédiai panaszok esetén is!

A mozgásszervi problémák, ízületi fájdalom hatékony megelőzésében és gyógyításában a legfőbb hangsúlyt a tudatosságra kell helyezni.

Sokan nem vesznek tudomást az apró intő jelekről, vissza-visszatérő fájdalmakról. Egyszerűbb homokba dugni a fejünket és struccpolitikát folytatni? Látszólag talán igen, de hosszú távon semmiképpen sem éri meg!

Az ízületi fájdalmak kezdeti, apró tüneteire igenis oda kell figyelni. Így az ortopéd szakorvos időben történő felkeresésével elejét vehetjük a komoly problémáknak.

Egy kezdődő ízületi gyulladást, ízületi kopást konzervatív módszerekkel (pl. gyógytorna, gyógymasszázs, injekciós kezelés) még hatékonyan lehet kezelni. Ezzel szemben egy előrehaladott, súlyos ízületi kopás akár műtétet is igényelhet.

Gyógytorna fontossága

A BMM szakorvosai már Egerben is segítenek

A BMM országos rendelőhálózat részeként ortopédiai és gyermekortopédiai szakrendelés, valamint gyógytorna és gyógymasszázs is elérhető Eger belvárosában, a Hatvani kapu tér 7. szám alatti rendelőben.

Kimagasló szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező orvosok, terapeuták modern gyógymódokkal, empatikus légkörben segítik a páciensek gyógyulását.

Mikor érdemes ortopéd szakorvoshoz fordulni?

Az ortopéd orvos felkeresése akkor válik szükségessé, ha az ízületekkel, csontokkal, izmokkal, szalagokkal vagy inakkal kapcsolatos problémák merülnek fel.

Leggyakoribb esetek:

Krónikus vagy hirtelen kialakuló fájdalmak az ízületekben

Sport- és baleseti sérülések

Ízületi gyulladás és kopás

Ízületekben jelentkező merevség

Krónikus mozgásszervi fájdalmak, pl. derék- és hátfájdalom, térdfájdalom, bokafájdalom, vállfájdalom

A BMM egri rendelőjében Dr. Róth Péter ortopéd-traumatológus, osztályvezető főorvos és Dr. Csernus Sándor ortopéd-traumatológus szakorvos több évtizedes tapasztalattal segítik a pácienseket.

Gyermekortopéd szakorvos is elérhető

Az ortopédiai panaszok nemcsak a felnőtteket érinthetik, gyermekkorban vagy akár csecsemőkorban is jelentkezhetnek mozgásszervi eltérések. Ezért fontos tisztában lenni, hogy mikor érdemes a gyermekortopédiai szakrendelést felkeresni.

Szülőként figyelni kell a jeleket, ha a gyermeknél ízületi és izomrendszeri rendellenességek vagy sérülés áll fenn, ajánlott szakorvoshoz fordulni.

A BMM kiváló gyermekortopéd szakorvosa Dr. Gáti Nikolett az általános gyermekortopédiai problémák ellátása mellett csecsemőkori ultrahangos csípő szűrést is végez. A csecsemőkori csípővizsgálat célja a csípőízületi rendellenességek diagnosztizálása és kezelése.

Csecsemőkori csípővizsgálat

Miért a BMM a legjobb választás?

A magánorvosi ellátásnak számos előnye van az állami rendszerrel szemben. A sok pozitívum megéri azt az extra anyagi ráfordítást, amit egy magánorvosi szolgáltatás igénybevétele jelent. A hozzáadott értékek között szerepel többek között:

Elegáns környezet

Átfogó vizsgálat

Pontos diagnózis

Személyre szabott terápia

Széleskörű konzervatív kezelési lehetőségek

kezelési lehetőségek Szükség esetén protézis tanácsadás és magánműtét megszervezése

Budapesti magánkórházban műtéti ellátást is biztosítunk térd-, csípő-, váll- és kézsebészeti műtétek esetén

