Milyen feladatokat látnak el a call centeres dolgozók?

A telefonos operátorok, avagy ismertebb nevükön call centeresek rendkívül széleskörű feladatokat látnak el az ügyfélszolgálat területén. Alapvető feladatuk természetesen a bejövő hívások kezelése, illetve olykor a kimenő hívások indítása is. Előbbi esetében jellemzően panaszokat és reklamációkat kezelnek, valamint a kínált termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket válaszolnak meg.

A jelentett hibákat rögzítik, majd – amennyiben ők maguk nem tudják megoldani azokat – a releváns kollégák számára továbbítják a hibajelentéseket. A call centeresek feladata, hogy ezt követően egészében nyomon kövessék a folyamatot, majd végül a panasz, illetve a probléma megoldását követően lezárják a rendszerükben a procedúrát. Persze a call centeresek nem csak panaszokkal kapcsolatos hívásokat fogadnak, hanem egyes cégeknél a megrendelések kezelését is ők végzik.

Ezek mellett pedig a feladatkörnek főként értékesítői célzatú hívások indítása is a részét képezheti. Az ilyen jellegű call centerek manapság egyre gyakoribbak, hisz rengeteg értékesítési potenciált tudnak ily módon kiaknázni a cégek. Bármely típusú call centerről is legyen szó, az ügyféladatbázis kezelése, frissítése és karbantartása egyaránt fontos és megkerülhetetlen szeletét jelenti a mindennapi teendőknek.

Milyen lehetőségek adódhatnak Cegléden és környékén?

Call centeres és ügyfélszolgálatos állások betöltésére természetesen Cegléden és környékén is adódhat lehetőség. Ezen állítást megerősíti a város álláspiacával foglalkozó cegledallas.hu weboldala is, amelynek felületén keresztül már több alkalommal is toboroztak call centeres dolgozókat a vevő és ügyfélszolgálat álláskategórián belül: https://cegledallas.hu/allasok/vevoszolgalat-ugyfelszolgalat.

Fontos tudnivaló továbbá, hogy ezen állások kapcsán érdemes lehet az álláskeresést több városra is kiterjeszteni, hisz nem ritka, hogy a call centeres feladatok ellátására akár otthoni munkavégzés formájában is adódhat mód. Persze az ezzel kapcsolatos feltételek és lehetőségek munkáltatóként eltérőek lehetnek.

Kik lehetnek alkalmasak call centeres pozíciók betöltésére?

Az ilyen típusú állások kapcsán az előzetes elvárások elsősorban a személyes tulajdonságokra fókuszálnak. Persze jellemzően fontos, hogy a pályázók érettségivel rendelkezzenek, viszont egyéb speciális szaktudásra általában nincs szükség. Bizonyos személyes kvalitásokra azonban annál inkább, különös tekintettel a bevezetőben is említett kommunikációs képességekre. Rendkívül fontos ugyanis, hogy a pozíció betöltői minden helyzetben a kellő hatékonysággal, tisztelettel és empátiával kommunikáljanak.

Elengedhetetlen továbbá a kiváló problémamegoldó képesség és a rugalmasság is, hisz a napi feladatok, valamint a felmerülő panaszok és hibák szinte kiszámíthatatlanok, ennek ellenére mégis gyors és eredményes beavatkozást igényelnek. Nem utolsósorban pedig rendszerszemléletre, illetve a részletekre való odafigyelés képességére is szükség van, ami az ügyfelek igényeinek átfogó megértését teszi lehetővé.