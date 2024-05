Jöjjön egy kis időutazás!

Az Ethereum sikertörténetének gyökere 2013-ig nyúlik vissza, amikor Vitalik Buterin, egy orosz-kanadai programozó először tette közzé az Ethereum fehér könyvét. Ebben a dokumentumban Buterin részletesen leírta az Ethereum tervezetét, amely egy olyan blokklánc platformot tűzött ki célul, amely lehetővé teszi intelligens szerződések futtatását és decentralizált alkalmazások (DApps) fejlesztését.

Az Ethereum működése a blokklánc technológiára épül, amely egy decentralizált és elosztott adatbázist jelent, amelyben minden tranzakció rögzített. Az Ethereum azonban továbbfejlesztette ezt a technológiát azzal, hogy megvalósította az intelligens szerződések futtatását a blokkláncon belül. Az intelligens szerződések olyan automatizált kódok, amelyeknek köszönhetően a résztvevő felek teljes diszkréció mellett megbízható, biztonságos környezetben köteleződhetnek el anélkül, hogy közvetítőre lenne szükségük. Könnyű belátni, hogy ez nagyfokú szabadságot és kényelmet jelent, ami két olyan előny, mely kétségtelenül milliókat vonz világszerte.

Csemegézzünk az érdekességek között!

Az Ethereum hálózatában az Ethereum Classic (ETC) nevű származék is létezik, amely az eredeti Ethereum blokkláncot képviselte egészen addig a pontig, míg az egyik legnagyobb hackelés áldozatává nem vált.

Az Ethereum az első olyan platform, amely lehetővé teszi a DeFi (Decentralized Finance) projektek létrehozását, amelyek pénzügyi szolgáltatásokat kínálnak decentralizált módon. Ezek az alkalmazások lehetővé teszik a felhasználók számára a hagyományos pénzügyi termékekhez, mint például hitelek, kölcsönök, befektetések és kereskedés, való hozzáférést, anélkül, hogy hagyományos pénzügyi intézményekre lenne szükség. A DeFi platformokat intelligens szerződések segítségével hajtják végre, ami átláthatóságot és biztonságot biztosít a felhasználók számára.

Az Ethereum jelenleg átálláson megy keresztül az Ethereum 2.0 verzióra, amely a blokklánc hatékonyságát és skálázhatóságát fogja javítani a Proof of Stake (PoS) konszenzus mechanizmus bevezetésével.

De mi is az az Ethereum 2.0?

Az Ethereum 2.0 frissítés, amelyet gyakran Eth2 vagy Serenity néven is emlegetnek, az Ethereum hálózat jelentős átalakítását célozza. Az eredeti Ethereum hálózat számos skálázhatósági és teljesítménybeli kihívással küzdött, amelyek megoldására az Ethereum 2.0 különféle technológiai fejlesztéseket vezet be. Az egyik legfontosabb változás a konszenzus mechanizmus átalakítása a proof-of-work (PoW) modellről a proof-of-stake (PoS) modellre. Míg a PoW modellben a bányászok számítási teljesítményükkel versenyeznek a tranzakciók hitelesítéséért, a PoS modellben a validátorok a meglévő ether (ETH) mennyiségével biztosítják a hálózatot. Ez a váltás jelentős energiamegtakarítást eredményez, mivel a PoS lényegesen kevesebb számítási teljesítményt igényel, így környezetbarátabbá teszi a hálózatot.

Az Ethereum 2.0 bevezetésének másik kulcseleme a sharding, amely a hálózat skálázhatóságát hivatott javítani. A sharding technológia lényege, hogy az adatbázist több kisebb részre, úgynevezett shardokra osztja, amelyek párhuzamosan dolgoznak. Ez lehetővé teszi, hogy a hálózat egyszerre több tranzakciót is feldolgozzon, jelentősen növelve a hálózat sebességét és kapacitását.

A frissítés célja, hogy hosszútávon fenntartható, skálázható és biztonságos platformot biztosítson a decentralizált alkalmazások és a pénzügyi szolgáltatások számára. Az áttérés a PoS-re és a sharding bevezetése mellett további fejlesztések is várhatók, amelyek hozzájárulnak az Ethereum hálózat rugalmasságához és hatékonyságához. Ez a frissítés nemcsak az Ethereum közösség számára jelent előrelépést, hanem az egész blokklánc ökoszisztéma számára is mérföldkő lehet.

Milyen mozgatórugók állnak a háttérben?

Pillanatokon belül egyértelműen kiderül, hogy tulajdonképpen nincs új a nap alatt, már ami a kriptovaluták világát illeti. Az Ethereum árfolyam alakulását számos tényező befolyásolja, beleértve a piaci keresletet és kínálatot, a technológiai fejlesztéseket, a piaci hangulatot és a makrogazdasági eseményeket. Az Ethereum továbbra is az egyik legfontosabb és legnagyobb piaci kapitalizációjú kriptovaluta, így aztán cseppet sem meglepő, hogy az árfolyamának alakulása jelentős hatással lehet a kriptovaluta piacokra és a globális pénzügyi rendszerre. A média szava is sokat nyom a latba. Ez az oldal is bizonyítja, hogy minden egyes mérvadó forrás külön foglalkozik a kriptovaluták kérdésével. Megéri résen lenni, és nyomon követni a legfrissebb híreket, mert ezek nagyban formálhatják az árfolyam ingadozását.

Vannak olyan események, amik természetesen előre abszolút kiszámíthatatlanok, ahogy a befektetők, sőt kompletten a kereskedés hangulata is abba a kategóriába sorolható, ahol a találgatásoknak van legfeljebb helyük, de a tényszerűségeknek semmiképpen sem. Vagyis arról sohasem célszerű megfeledkezni, hogy még kellő jártasság mellett is történhetnek olyan meglepetések, amik anyagi veszteséget hozhatnak magukkal. Ezért annyira lényeges, hogy az a pénz, ami végül a kriptovaluták világába kerül, amúgy ne hiányozzon a mindennapi életből, mert csak így védhetőek ki a hatalmas csalódások és a tartozáshoz vezető szituációk.

Sokan hajlamosak megítélni ezt a szegmenst mindebből fakadóan. Mert túl sok a bizonytalanság, vagy mert több, negatív példával is találkoztak már. Azonban, ha a résztvevők maximálisan tisztában vannak a játékszabályokkal, akkor onnantól kezdve nem egy ködös, homályos területről beszélünk, ami végképp kiszámíthatatlan, hanem egy érdekes felfedezésről, aminek a jelek szerint globálisan is még csupán a legelején járunk. A lehetőség adott, és az is kétségtelen tény, hogy a lehetőségek száma a jövőben gyarapodni fog, így ildomos szemlélni a kriptovaluták birodalmát.