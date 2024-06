Hirdetés 1 órája

Ingyenes nyári élményfoglalkozások a Szakképzési Centrumban

Összesen 11 alkalommal várják élményfoglalkozásokkal az általános iskolák felső tagozatosait a Szakképzési Centrum intézményei. Az ügyességi játékok, sportvetélkedők, kézműveskedés, kirándulás mellett a foglalkozások résztvevői segítséget kapnak a közelgő pályaválasztáshoz is. Az iskolák oly módon mutatják be képzési kínálatukat, hogy a gyerekek ki is próbálhatják az egyes szakmákat.

Különösen érdekes programmal készül az egri Bornemissza Gergely Technikum, ahol a résztvevők a mai városok problémáiból kiindulva igyekeznek a jövő kihívásaira megoldást találni. Az 5 napos foglalkozáson várostervezési és -fejlesztési folyamatokban vesznek részt, melynek eredményeként létre hozhatják álmaik városát. Az ideális város megépítésében segítségükre lesz a 3D nyomtató, a micro:bit mikrokontroller és a lézervágó. A Kossuth Zsuzsanna Technikum képzési területeinek megfelelő elfoglaltságot kínál a Legyél te is helyszínelő!, valamint a Dr. House és Mary Poppins elnevezésű élményfoglalkozással. Előbbiben a rendészeti képzésből kaphatnak némi ízelítőt: ujjlenyomat-vétel, önvédelmi fogások, lövészet, íjászat, túra a Bükkben, haditorna versenyek.

A Dr. House és Mary Poppins c. foglalkozás olyanok számára kínál elfoglaltságot, akik érdeklődnek az egészségügy, a szociális terület és az oktatási ágazat iránt. A Sárvári Kálmán Technikum a vendéglátós szakmák képzésének a fellegvára térségünkben. Az ide jelentkezők kipróbálhatják a gyakorlatban a vendéglátás apróbb fortélyait, például az asztalterítést, az értékesítést, a professzionális szalvétahajtogatást. A tangazdaságban megismerkedhetnek a növénytan rejtelmeivel, és játékos feladatok keretein belül növény- és magfelismerésen tesztelhetik magukat! Megtervezhetik álmaik kertjét elméletben és gyakorlatban egyaránt, még virágot ültetni is megtanítják őket. A délutáni órákban a tornateremben zenés, lazulós átmozgatáson vehetnek részt. Gyöngyösön a József Attila Technikumban a foglalkozásokon a diákok nemcsak elleshetik a szakmai fortélyokat, hanem elkészíthetik saját „mester remekművüket”, melyet haza is vihetnek.

A különböző napok elnevezései önmagukért beszélnek. Lesz Gép-ÉSZ nap, Robotika nap, „Fonogat-LAK és SZÉPÍTGET-lek” nap és „Fest-ELEK – farag-LAK”. A „Sütöd-E” napon mézeskalácsot sütnek a résztvevők, amit egyéni módon díszíthetnek. A hatvani Damjanich János Technikumban is színes, izgalmas hét vár a nyaraló gyerekekre! Interaktív játékok, óriás puzzle kirakása, sportvetélkedők, társasjátékok szerepelnek a programban. A Digitális Közösségi Alkotóműhelyben a legmodernebb eszközökkel dolgozhatnak, pl. 3D nyomtatóval, lézervágóval, illetve betekintést nyerhetnek a robotikába is. Játékos kreativitásra épít a Szakma-activity és a Szakmára fel! vetélkedő, ahol QR kóddal tudják előhívni a feladatokat. Mindezek mellett megismerkedhetnek az iskolában folyó kadét programmal is.

Lőrinciben a Március 15. Technikum szintén izgalmas programokkal készül. Az önismereti játékok és a szakmai készségfejlesztés mellett kézműves és interaktív foglalkozásokat, sportolási lehetőséget is biztosítanak. A programok mind az iskolánkban tanulható ágazatokhoz kapcsolódnak, így hasznos készségeket sajátíthatnak el a résztvevők a konyhaművészet, a falfestés, az önvédelem vagy akár az elsősegélynyújtás területéről. A füzesabonyi Remenyik Zsigmond Technikum augusztus 21-23. között változatos programokkal várja a felsősöket. Exathlon-pálya, ügyességi, gyorsasági feladatok és közös játék részesei lehetnek az érdeklődők. A sport mellett a modern technika eszközeit is kihasználják: a QR-kódolvasós feladatokkal megismerhetik a résztvevők nemcsak az iskolát, hanem a települést is. Igazi kihívás elé néznek a diákok, hiszen ügyességükre és furfangjukra szükség lesz, hogy a szabadulószobából kijussanak. A nyári élményfoglalkozás szihalmi és szilvásváradi kirándulást is tartalmaz. Jelentkezési információk ITT.

