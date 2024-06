A világítás szerepe otthonunkban

A lakásunkban elhelyezett lámpáknak természetesen van egy egészen nyilvánvaló szerepe: megvilágítják otthonunkat, láthatóvá teszik a környezetünket akkor is, amikor ehhez nincs elegendő természetes fény. Ennek köszönhetően nem vagyunk többé alárendelve a napszakok változásainak, és a mindennapi teendőket – a balesetek veszélye nélkül – bármikor elvégezhetjük.

Ma már azonban a világítás ennél többet is jelent: a megfelelően megválasztott fényforrások használatával kifejezhetünk különböző hangulatokat, megteremthetünk szinte bármilyen atmoszférát. Nem csupán a különböző típusú égőkkel játszhatunk, de a fényerősséget is személyre szabhatjuk, így kedvünk szerint teremthetünk barátságos vagy éppen romantikus hangulatot. A fények emellett segítenek hangsúlyozni otthonunk stílusát és egyediségét is, kiemelhetnek egy adott dísztárgyat vagy éppen optikailag több részre oszthatnak egy olyan szobát, melynek különböző részeit más tevékenységek céljából szeretnénk használni.

A megvilágítás növeli a biztonságérzetünket is, hiszen amellett hogy megakadályozhatja a véletlen baleseteket, egy esetleges illetéktelen behatolót is elriaszthat, láthatjuk tehát, hogy a fontossága megkérdőjelezhetetlen.

Mit válasszunk az egyes helyiségekben?

Most, hogy már tudjuk, miért is olyan fontos a megvilágítás módjának megválasztása, nézzük egy kicsit közelebbről azt, hogy melyik szobában mi az ideális fényforrás. Természetesen teljesen más a funkciója a fürdőszobának, a hálónak vagy épp a dolgozószobának, ezért ami az egyik helyiségben jó megoldást, azt a másikban lehet, hogy érdemes inkább kerülni.

Nappali

Ez a szoba a lakás központi helyisége, ahol több különböző tevékenység is folyik, ezért a világítás megválasztása itt különösen fontos. A nappaliban mindenképpen érdemes a természetes fényt a lehető legnagyobb mértékben kihasználni, hiszen ebben a helyiségben nap közben is sok időt töltünk, ezért az ablakokat, üvegajtókat lehetőség szerint ne takarjuk el vastag függönyökkel.