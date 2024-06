A karbantartók feladatai

A karbantartói munkáknak több típusával is találkozhatunk a munkaerőpiacon. Az egyik leggyakoribb ezek közül – és amellyel a cikkünkben is foglalkozunk – az ipari karbantartói pozíció, ahol is a munkavégzés jellemzően gyári és üzemi környezetben történik. A munkakör betöltőire rendkívül felelősségteljes feladatok hárulnak, hisz a tevékenységükkel biztosítaniuk kell a gyártási folyamatok zavartalanságát, és meg kell előzniük az esetleges leállásokat.

Ehhez általában mechanikus és elektromos karbantartást is végeznek. Előbbi esetében ellenőrzik, olajozzák és kenik a gépek mozgó alkatrészeit, valamint kicserélik azokat, amelyek elkoptak vagy esetleg meghibásodtak. Utóbbi, vagyis az elektromos karbantartás során pedig az elektromos vezetékeket és csatlakozások állapotát ellenőrzik, kicserélik a kiégett biztosítékokat, továbbá kalibrációs feladatokat is ellátnak.

Az időszakszerű karbantartói munkákon kívül feladatuk, hogy meghibásodások esetén megtalálják a hiba forrását (hibadiagnosztika), és akár más munkatársakkal vagy részlegekkel együttműködve kiküszöböljék azokat. Munkájukról a nyomon követhetőség érdekében átfogó dokumentációkat kell vezetniük, rögzítve azokban minden elvégzett alkatrészcserét és javítási tevékenységet.

Elhelyezkedési lehetőségek Ózdon és környékén

Karbantartói állások betöltésére Ózdon és környékén is bőven adódhat lehetőség. Ezt az állítást megerősíti a régió álláspiacával foglalkozó ozdallas.hu kínálata is, ahol számos egyéb szakmunka és gyári pozíció mellett, akár karbantartói munkakörökkel is találkozhatnak az álláskeresők. Az elektromos karbantartói pozíció például egy visszatérő lehetőségnek számít az oldalon, hisz különböző gyártó cégek révén már több alkalommal is szerepelt a portál felületén.

Jellemzője ezen hirdetéseknek, hogy a nagyfokú műszaki affinitás alapvető elvárásként jelenik meg bennük. Sőt, a legtöbb esetben az is kifejezett követelmény, hogy a pályázó releváns középfokú végzettséggel (pl. elektroműszerész, villanyszerelő, gépésztechnikus stb.) rendelkezzen, továbbá legyen némi gyári környezetben szerzett tapasztalata.