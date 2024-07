Gépkocsivezető

Gépkocsivezetői munkák már több alkalommal is feltűntek Mezőkövesd álláskínálatában. Nemrégiben például a régió álláspiacára specializálódott mezokovesdallas.hu felületén is megjelent egy hirdetés, amelyben belföldi áruszállítás céljából keresnek sofőrt. De emellett arra is volt már precedens, hogy nemzetközi útvonalakra toboroztak munkavállalókat ugyanezen portálon keresztül: https://mezokovesdallas.hu/allasok/szallitas-fuvarozas.

A gépkocsivezetők feladatköréről érdemes tudni, hogy gyakran nem merül ki csupán a vezetésben. Feladatuk lehet ezenkívül, hogy rögzítsék a szállítandó árut, megbizonyosodjanak azok sértetlenségéről, valamint gondoskodjanak a gépjármű tisztaságáról, karbantartásáról.

Az elvárásokat ezen pozíciók esetében jelentős részben maga a gépjármű, illetve annak típusa határozza meg. Általánosságban viszont elmondható, hogy a C+E kategóriás vezetői engedély, az érvényes PÁV és GKI vizsga, továbbá a digitális tachográf kártya megléte is gyakran szerepel a feltételek listájában. A személyes tulajdonságokat illetően pedig főként a megbízhatóságot, a pontosságot és a felelősségteljes hozzáállást keresik a munkáltatók a jelöltekben.

Áruszállító sofőr

Az áruszállítói pozíciók a legtöbb esetben csupán belföldi fuvarokat foglalnak magukban, és betöltésükhöz általában elég a B kategóriás jogosítvány, a vezetési rutin és némi helyismeret. Az ilyesfajta állások esetében továbbá nem ritka, hogy egyszerre több feladatkörnek is eleget kell tenni, azaz előfordulhat, hogy például raktárosi teendők is a mindennapi felelősségek részét képezik.

Ennek értelmében az áruszállító felelős lehet az áruk fel- és lepakolásáért, az anyagmozgásért, illetve a készletkezelésért is. A szállítások alkalmával gondoskodnia kell a fuvarokhoz kapcsolódó szállítólevelek, fuvarokmányok és számlák helyes kezeléséről, átadásáról. Mindezen felül pedig a kapcsolattartás is egy megkerülhetetlen része a munkakörének, hisz mind a célállomások munkatársaival, mind pedig az őt küldő fuvarszervezőkkel kommunikálnia szükséges a fuvarok előrehaladásáról, illetve az esetleges változásokról.