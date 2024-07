Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a luxus­autó-márka miskolci képviselete lenyűgöző értékesítési eredményeket produkált az év első felében. A Mercedes-Benz Miskolc, a tavalyi év hasonló időszakához képest, 27-ről 40%-ra tudta növelni piaci részesedését a régióban, ami azt jelenti, hogy az összes, Borsod vármegyében eladott prémiumautó 40%-át ez az egy szalon értékesítette!

Arról, hogy mi a sikerük titka, és hogyan tudják fenntartani folyamatos növekedésüket, Táncos Gábort, a cég értékesítési és szalonvezetőjét kérdeztük.

Nagy titok nincs – kezdi mosolyogva Gábor.

Mindig is törekedtünk arra, hogy munkánkat a márkához méltó módon és színvonalon végezzük. Ehhez elengedhetetlen, hogy az évek alatt sikerült egy olyan csapatot és munkahelyi légkört kialakítanunk, ahol a kollégák tudnak azonosulni ezzel a látásmóddal, szeretik a munkájukat, és elhivatottságuknak, valamint a folyamatos továbbképzéseknek köszönhetően naprakészen tudják kielégíteni a vásárlók igényeit. Nagyon jó látni, hogy az ügyfelek elégedettsége és az első fél évünk értékesítési számai ismét azt igazolják, hogy jó úton járunk!

Természetesen a megfelelő termékek nélkül nem tudnánk hozni ezeket az eredményeket. A folyamatosan frissülő modellpaletta nemcsak a visszatérő, hanem egyre több új ügyfelünknek nyeri el a tetszését.

A népszerű E-osztály új generációja még mindig nagy érdeklődésre tart számot, de a teljesen új CLE coupé és cabrio, vagy az ikonikus új G-osztály is nagyszerű fogadtatásnak örvend.

Egyre nagyobb az igény az elektromos autók iránt is. Ez köszönhető a töltő-infrastruktúra és a technológia fejlődésének, valamint a közvélemény átalakulásának is. Továbbá az sem elhanyagolható tényező, hogy EQ-modelljeink most 4 millió forintos kedvezménnyel elérhetők, valamint bizonyos elektromos modelljeink – mint az EQA, EQB, EQE Sentiment – még további 4 millió forintos állami támogatással vásárolhatóak meg vállalkozások számára!

Egyre népszerűbbek elektromos kisteherautóink is, melyek szintén kedvezményes áron elérhetők az állami támogatás révén.