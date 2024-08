Betanított álláskínálat Füzesabonyban és környékén

A betanított munkalehetőségek egy jelentős részét különböző gyári és üzemi munkák adják. Ezek közül is leggyakrabban az operátori pozíciókkal találkozhatnak az álláskeresők, amelynek felbukkanására egyébként a régió álláspiacával foglalkozó FuzesabonyAllas.hu kínálatában is több alkalommal volt már precedens: https://fuzesabonyallas.hu/allasok/betanitott-fizikai-munka.

Ezek az állások általában kisebb összeszerelői, gépkezelői, csomagolói vagy minőségellenőrzési feladatokkal járnak. A munkafolyamatokra történő betanítást a munkáltató végzi, így jellemzően semmilyen előzetes tapasztalatra vagy képzettségre nincs szükség az esélyes pályázáshoz. Bizonyos személyes tulajdonságok viszont, gondolva itt például a szabálykövető magatartásra, pontosságra és monotóniatűrésre elengedhetetlenek a boldoguláshoz.

Az említett füzesabonyi portálon a szerelői állások is rendszeresek. Legutóbb például műanyag ajtók gyártásához toboroztak munkatársakat, de arra is volt példa, hogy gyártósori szereléshez vagy ablakok, nyílászárók összeszereléséhez kerestek jó kézügyességgel rendelkező, precíz és pontos dolgozókat.

Ha pedig már szerelés, akkor mindenképpen megemlítendőek az udvaros állások is, amelyek feladatkörének egy bizonyos részét ugyancsak szerelői, illetve karbantartói munkák teszik ki. Emellett az udvarosok felelősek a külső terek (pl. udvar, járdák, kert stb.) takarításáért, a kerti feladatok elvégzéséért, a hulladékkezelésért, valamint télen a hó eltakarításáért és a járdák csúszásmentesítésért. A képzettség ez esetben sem elvárt, bár a műszaki érzék és a kiváló problémamegoldó képesség valamennyi esetben fontos kritériumként jelenik meg.

Miért lehet érdemes betanított munkát vállalni?

A betanított munkalehetőségek több élethelyzetben is ideális megoldásként szolgálhatnak. Mivel ezek a pozíciók sem végzettséget, sem tapasztalatokat nem igényelnek, így azok számára is elérhetőek, akik nem rendelkeznek szakmával, most lépnek ki a munkaerőpiacra vagy esetleg hosszú ideje nem tudnak elhelyezkedni.