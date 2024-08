Forrás: jdsports.hu

Iskolatáskák: junior modellek iskolába és egyetemre

Eljött az ideje, hogy új iskolatáskát válassz? Az olyan márkák, mint a Nike, a Vans vagy az adidas kollekcióiból származó junior modellek olyan opciót jelentenek, amik a fiatalabb és az idősebb tizenévesek ízlésének egyaránt megfelelnek. Kezdd a kiszemelt modell méretének kiválasztásával. A tinédzsereknek szánt iskolatáskáknak alkalmasnak kell lenniük a legszükségesebb dolgok szállítására, kényelmesnek kell lenniük, és jól is kell kinézniük.

Az ikonikus junior iskolatáskák lányoknak és fiúknak egyrekeszes modellek egy kisebb zsebbel az elején – nem több, nem kevesebb. Ez a kialakítás biztosítja az univerzálisságot. A hátizsák tartalma tetszés szerint rendezhető. A legközismertebb modellek a Vans iskolatáskák az Old Skool szériából. Az ikonikus rátétekkel, a sakktáblamintával és a nagy rekesszel ellátott Vans modellek a világ minden táján kötelező darabok a gyerekek számára. Az Old Skool iskolatáskák tökéletesen passzolnak egy farmerből és pulóverből álló casual szetthez. A mindennapok során is jól beválnak, sporttáska vagy kirándulásra szánt táska helyett. Ugorj be a JD Sports-hoz, ahol találsz bézs vagy bordó színben pompázó, lány Vans hátizsák és fiú iskolatáskákat, például az ikonikus sakktáblamintával díszítetteket. Ideje felkészülni az idei sulikezdésre!

Márkás iskolatáskák lányoknak és fiúknak

A kiegészítők elengedhetetlenek, ha fel akarod dobni az outfitjeid. Ezért a márkás iskolatáskák lányoknak és fiúknak feltűnő színverziókban és printes változatokban kaphatók – de erről egy kicsit később. A jó dizájn a praktikus megoldásokról is szól. A junior Nike iskolatáskák mindenképpen büszkélkedhetnek ezzel a tulajdonsággal. A Nike iskolatáskák az olyan termékcsaládokból, mint a Heritage és a Nike Element, itt viszik a pálmát. Válassz olyan változatot, ami kevesebb vagy több rekesszel és zsebbel rendelkezik. Ezek között a modellek között találsz fiú merevített iskolatáskákat – és a Vans klasszikusaihoz hasonló kialakítású változatokat. Valami univerzálist keresel? Válaszd a Swoosh logóval díszített fekete Nike hátizsák, amikben sok minden elfér. A hagyományos hátizsák alternatívája a pántok helyett zsinórokkal ellátott szövetmodell. Ezt lazán át lehet dobni a vállra vagy a hátra – és szükség esetén be lehet pakolni egy nagyobb hátizsákba vagy táskába. Új kiegészítőket keresel az iskolakezdésre? Ugorj be a JD Sports-hoz, és válogass a lány junior iskolatáskák között. Várnak a sportswear topbrandek modelljei.