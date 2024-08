A Vodafone Magyarország egyedi ajánlattal készül az iskolakezdés időszakára: augusztus 2. és október 3. között a szolgáltató minden új, Gigabit Net csomagra előfizető vagy erre a csomagra váltó, valamint Gigabit Net szerződést meghosszabbító ügyfél számára a vezetékes internet előfizetés mellé 31.500 Ft-os készülékkedvezményt biztosít meghatározott készülékekre. Ebben az időszakban a Vodafone ONE készükékkedvezmény összevonható a Gigabit Net készülékkedvezménnyel, így a Vodafone ONE ügyfelek 52.500 Ft-ot spórolhatnak meg készülékvásárláskor.

A Vodafone Magyarország a korábbi évekhez hasonlóan idén is kedvezményekkel támogatja ügyfeleit a tanévkezdés sűrű időszakában. Az iskolakezdési időszakban mindig kiemelt érdeklődés övezi a vezetékes szolgáltatásokat. Az új tanévhez közeledve egyre több háztartásban merül fel a vezetékes internet-szolgáltatás igénybevétele, valamint a családi fészekből frissen kirepülő egyetemisták is önálló előfizetőkké válnak. A Vodafone Magyarország az ügyféligényekre reagálva vezeti be legújabb ajánlatát.

A Vodafone Magyarország augusztus 2. és október 3. között minden új Gigabit Net vezetékes internetelőfizetés mellé 31.500 Ft-os készülékkedvezményt biztosít, amelyet az ügyfelek tablet, laptop, okostelefon és akár TV, vagy játékkonzol vásárlásakor tudnak érvényesíteni. A készülékkedvezmény az ebben az időszakban Gigabit Net csomagra váltó és a Gigabit Netes szerződésüket meghosszabbító ügyfelek részére is elérhető. Az iskolakezdési ajánlat különlegessége, hogy összevonható a Vodafone ONE ügyfeleknek járó 21.000 Ft-os készülékkedvezménnyel, így azok a Vodafone ügyfelek, akik mobilelőfizetésük mellé Gigabit Net csomagra fizetnek elő vagy váltanak ebben az időszakban, összesen 52.500 Ft kedvezménnyel vásárolhatnak készüléket.

A hatékony tanuláshoz és kapcsolattartáshoz elengedhetetlen a stabil és gyors internetkapcsolat. A Vodafone Magyarország Gigabit Net szolgáltatása révén az ügyfelek akár 1000 Mbit/s maximális letöltési sebességet is elérhetnek otthonukban. Mindezt párhuzamosan akár több, mint 10 eszközön, így a háztartás tagjai zavartalanul élvezhetik egymás mellett a szupergyors internet által kínált lehetőségeket, legyen szó akár online órákon való részvételről, böngészésről a házi feladathoz, vagy a tanulás utáni jól megérdemelt kikapcsolódásról.

