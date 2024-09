Forrás: Nemzeti Vágta

Az idei Nemzeti Vágta legnagyobb újítása, hogy most először nem két, hanem háromnapos a lovasünnep. A pénteki (nulladik) napon Nemzetközi Rendőr Lovasversenynek ad otthont a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont. Az érdeklődők tíz ország lovas díszegységeinek és készenléti rendőrségeinek versengését láthatják a lovat és lovasát egyaránt próbára tevő izgalmas ügyességi versenyeken.

Idén első alkalommal tart látványos gyermeklovas bemutatót a HaZám Lovasudvar. A programokban történt újítások sora ezzel még nem ért véget: a Gömöri Lovas Egyesület végvári vitézei is látványos produkcióval érkeznek a lipicai ménes egyik otthonába.

A 18 év alattiak 2024-ben már 2 korosztályban indulhatnak: a 10 és 13 év közöttiek a Huszárgyerek Vágtán, a 14-17 évesek pedig a Kishuszár Vágtán mérethetik meg magukat, vagyis idén először lehetőségük nyílt a 17 éveseknek is indulni.

A Nemzeti Vágta mindig is büszke volt arra, hogy nemzetközi futamában a világ minden kontinenséről érkezett lovas. Idén sem lesz ez másként, ám most az a megtiszteltetés érte egyedülálló lovas ünnepünket, hogy a nemzetközi futamban a Nemzetközi Lovas Díszegységek versenyzői állnak rajthoz a Bükk lábánál.

A Nemzeti Vágta futamainak izgalmasságára eddig sem volt panasz, ám a szervezők idén rövidítettek a távokon, így téve még szorosabbá, izgalmasabbá a küzdelmeket.

A 17. Nemzeti Vágtát 2024. október 4-5-6-án rendezik Szilvásváradon, a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban.

Részletes program: www.vagta.hu