A könyvelők feladatköre

A könyvelők több fontos feladatot is ellátnak pénzügyi és számviteli területen tevékenykedve. Munkájuk alapvető célja, hogy biztosítsák a vállalatok pénzügyi átláthatóságát és pontosságát, valamint a pénzügyi működés jogszabályoknak való megfelelését.

A feladatkör egyik alapvető tevékenységét a könyvelésre kapott számlák ellenőrzése, illetve azok előírt módon történő rögzítése jelenti. Emellett a könyvelők tevékeny szerepet vállalnak a havi, negyedéves, illetve az éves zárások elkészítésében, és az ehhez kapcsolódó jelentések összeállításában.

Munkájuk egyik kiemelten szegmensét a hatóságok felé történő adatszolgáltatás teszi ki, beleértve többek között az adóbevallások elkészítését és elszámolását, illetve az éves beszámoló összeállítását.

Mindemellett pedig jellemzően közvetlen kapcsolatban állnak a vállalkozás vezetőjével, akit tájékoztatnak az esetleges számviteli és adózási szabályváltozásokról, valamint elkészítik az általa kért pénzügyi kimutatásokat és jelentéseket.

Potenciális elhelyezkedési lehetőségek Dunakeszin és környékén

Amint arra már utaltunk, a könyvelők munkája létfontosságú a szabályos és átlátható működés tekintetében. A vállalatok pedig folyamatosan keresik a képzett és felkészült pénzügyi szakembereket, így számos lehetőség adódhat az elhelyezkedésre, például Dunakeszin vagy környékén is.

Ezt megerősíti egyébként a város és ezzel együtt a régió álláspiacára specializálódott dunakesziallas.hu weboldala, ahol már több alkalommal is jelentek meg mérlegképes könyvelői pozícióra vonatkozó álláshirdetések a pénzügy, számvitel, kontrolling álláskategórián belül.

Érdemes tehát figyelemmel kísérni az álláskínálatot és akár állásértesítőre is feliratkozni. Persze a pozíció széleskörű felelősségeiből adódóan jellemzően több követelménynek is eleget kell tenni az esélyes pályázáshoz. Talán mondani sem kell, de a mérlegképes könyvelői képesítés alapvető kritérium, ami mellett a számviteli és az adózási ismeretek naprakész mivoltát is gyakran kihangsúlyozzák a munkáltatók.