Egészségügyi képzés indul novembertől a gyöngyösi József Attila Technikumban a Bugát Pál Kórház közreműködésével. Dr. Assani Omar, a Bugát Pál Kórház megbízott főigazgatója elmondta, Heves vármegyében Egerben és Hatvanban folyik ápolóképzés, s mindkét város kórházában lehetőség nyílik a gyakorlatszerzésre. A gyöngyösi kórházban elöregedőben van az ápolói gárda, ezért keresték meg a Heves Vármegyei Szakképzési Centrumot, segítsenek megfelelő munkaerőt képezni a Bugát Pál Kórház számára. Óriási nyitottságot, motiváltságot tapasztaltak, s a tervek szerint idén elindulhat az általános ápoló képzés a szakképzési centrum József Attila Technikumában. Ez egy 12 hónapos felnőttképzés lesz, amelyben nagy részt vállalnak a Bugát Pál Kórház orvosai és nővérei, ápolói. Dr. Assani Omar szerint jó technikákat tudnak majd elsajátítani a képzésre jelentkezők, a végzetteknek pedig biztos munkalehetőséget tudnak ajánlani kiemelt fizetéssel, lakhatási támogatással egy összetartó, profi csapatban, családias hangulatú kórházukban. A megbízott főigazgató hozzátette, további terveik között szerepel, hogy a centrummal közösen helyben beindítsák a duális, nappali rendszerű egészségügyi oktatást is.

Dr. Assani Omar kifejtette, az ápolói hivatás a legszebbek, legemberibbek közé tartozik, hiszen azokon segítenek, akiknek akkor és ott szükségük van rájuk. Ők jelentik a hidat élet és halál közt, fogják az emberek kezét születésüktől a halálukig.

Milibák-Veres Erika, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, széleskörű összefogás eredményeként indulhat el az új képzés, hiszen támogatja a centrumon és a kórházon kívül Gyöngyös városvezetése és országgyűlési képviselője is, továbbá kapcsolódik hozzá egy, a regisztrált álláskeresőknek már elérhető támogatás. Az oktatás nappali rendszerben folyik majd, az egri Kossuth Zsuzsa Technikum tanárai és a Bugát Pál Kórház orvosai, diplomás ápolói végzik. Az elméleti oktatás a József Attila Technikumban, a gyakorlati oktatás pedig a Bugát Pál kórházban zajlik. Mivel technikusi képzésről van szó, ezért a jelentkezőknek érettségivel kell rendelkezniük. A regisztrált álláskeresők a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályainak közreműködésével jelentkezhetnek. Milibák-Veres Erika kifejtette, az egészségügyi oktatást végző Kossuth Zsuzsa technikumba és a Damjanich János Technikumba is járnak gyöngyösi és környékbeli diákok, azonban eddig nem volt gyakorlati hely a Bugát Pál Kórház. Amennyiben a gyöngyösi kórház is gyakorlati képzőhellyé válik a most induló felnőttképzési együttműködés révén, úgy a későbbiekben szeretnék, ha a helyi fiataloknak is duális képzőhelye lenne az intézmény.