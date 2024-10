Az informatikai eszközök korszerűsítése is kiemelten fontos feladat, decemberben 300 millió forint értékben érkeznek új eszközök az intézményekhez. A szállítást szolgáló, gazdaságtalanul üzemeltethető gépjárműállomány megújítása is elengedhetetlenné vált, a centrum engedélyt kapott három kilencszemélyes kisbusz beszerzésére, valamint egy elektromos autó megvásárlására is. A gépjárművek összértéke 78 millió forint